Море опасного газа может вырваться из ледяных оков Арктики: последствия пугают ученых
Исследователи полагают, если газ высвободится из ледяных оков, это запустит петлю климатической обратной связи.
Ранее ученые обнаружили, что под вечной мерзлотой Арктики скрывается дрейфующее море метана, которое вот-вот вырвется наружу из-за климатического кризиса, обрушившегося на планету. Если это действительно произойдет, последствия будут удручающими, пишет Space.
В ходе исследования ученые заметили море дрейфующего опасного газа глубоко под вечной мерзлотой на Шпицбергене. Результаты показывают, что сегодня оно находится под группой островов в Северном Ледовитом океане, но куда более пугающим выглядит то, что гигантская капля метана глубоко под землей постоянно растет и вскоре может вырваться наружу.
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Толстая вечная мерзлота и земля, которая остается замороженной в течение не менее двух лет, по сути, образует полную изоляцию, препятствующую течке миллионов кубических метров метана. Однако из-за климатического кризиса и нагрева планеты, эта защита вскоре может рухнуть, в результате чего огромное количество метана выйдет наружу.
По словам ведущего автора исследования, геолога Университетского центра на Шпицбергене в Норвегии Томаса Бирчалла, они с коллегами обнаружили, что в настоящее время утечка остается незначительной, но в будущем отступление ледников и таяние вечной мерзлоты может "приоткрыть крышку" — последствия выглядят пугающе.
Основание вечной мерзлоты волнистое, что создает карманы между вечной мерзлотой и подстилающей геологией. В результате газ из биологических и небиологических источников накапливается и задерживается, фактически образуя огромное дрейфующее море метана. Ученые считают, если "печать вечной мерзлоты" будет разрушена, это вызовет цепную реакцию: сильный согревающий эффект разрушит еще большее количество вечной мерзлоты, а значит еще больше метана будет высвобождено. Простыми словами, этот процесс запустит порочную петлю обратной связи, что лишь ускорит потепление Земли и приведет к быстрому таянию ледников и выбросам парникового газа.
Отметим, что на норвежском архипелаге Шпицбергене, расположенном глубоко за Полярным кругом в 800 километрах от Северного полюса, вечная мерзлота широко распространена. В ходе миссий, включающих бурение вечной мерзлоты в поисках ископаемого топлива, исследователи часто наталкиваются на карманы природного газа. В то же время ученые отмечают, что точное количество запасов метана под вечной мерзлотой все еще остается неизвестным.
В своем исследовании Бирчалл с командой использовали исторические данные коммерческих и научных скважин, чтобы составить карту вечной мерзлоты и определить объемы запасов метана под ной. Результаты анализа показывают, что карманы метана на островах встречаются значительно чаще, чем ранее предполагалось. Команда также предполагает, что нечто подобное наблюдается и в других частях Арктического региона, учитывая их схожую геологическую и ледниковую историю.
Особая опасность заключается в том, что вечная мерзлота, которая сегодня остается герметично, может не остаться такой в будущем. Исследователи полагают, что Шпицберген является одним из самых быстро нагревающихся районов на планете, а потому защитный слой вечной мерзлоты здесь может быть разрушен — в таком случае произойдет утечка огромного количества парниковых газов.
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