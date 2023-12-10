Адская жара топит "огненный лед" на дне океана: над человечеством нависла новая угроза

Исследователи опасаются, что потеря замороженной формы метана и воды приведет к непредсказуемым последствиям.

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Мировой океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты, он также является домом для множества удивительных видов на Земле. Однако под земными океанами также скрыта естественная замороженная форма метана и воды, пишет IFLScience.

Этот концентрат замороженной воды и метана также известен как морской гидрат метана, или "огненный лед". Ученые называют его "огненным льдом", поскольку его можно буквально поджечь. Предыдущие исследования также показали, что морской гидрат метана может таять по мере потепления климата, бесконтрольно выделяя метан, который является мощным парниковым газом. Предполагается, что метан может высвобождаться в океан, но он также может достичь и атмосферы Земли.

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По словам проректора по вопросам глобального развития и устойчивого развития в Университете Ньюкасла Ричарда Дэвиса, в новом исследовании они с коллегами обнаружили, что этот гидрат метана чрезвычайно уязвим к потеплению, причем намного больше, чем ученые предполагали ранее. Теперь ученые обеспокоены, так как этот "огненный лед", по сути, содержит такое же количество углерода, как и все оставшиеся на Земле запасы нефти и газа.

Ученые опасаются, что высвобождение метана со дня моря может привести к повышению кислотности океанов, а также дальнейшего потепления климата. В условиях того, что Земля уже достигла климатического кризиса, это может быть чрезвычайно опасно для будущего человечества и планеты в целом.

В новом исследовании ученые использовали сейсмические данные 3D, предназначенные для выявления нефти и газа. Далее они перепрофилировали их для составления карты гидратов под дном океана. В конечном счете команда хотела выяснить, приводит ли изменение климата к выбросу метана на поверхность.

Вокруг континентов, где океаны относительно мелкие, гидраты достаточно холодны, чтобы оставаться в замороженном виде. Однако по мере потепления планеты эти районы оказались в зоне риска. Результаты исследователей свидетельствуют о том, что сегодня, к счастью, лишь 3,5% мировых запасов "огненного льда" находятся в уязвимой зоне и нестабильном состоянии. Большая же часть гидратов сегодня считаются "безопасными", так как расположены в десятках километров от суши.

Однако даже в самых глубоких точках океана замороженный метан в конце концов может оказаться уязвимым. Дело в том, что некоторые отложения "огненного льда" находятся настолько глубоко под морских дном, что нагреваются геотермически.

В ходе исследования ученые обнаружили, что под слоем отложений толщиной до 80 метров находятся 23 гигантских кратера на древнем морском дне. Ширина каждого из них достигает около одного километра, а глубина составляет до 50 метров.

Ученые также изучили сейсмические изображения и они показывают явные признаки присутствия метана непосредственно под кратерами. При этом, авторы исследования заметили что эти кратеры расположены вовсе не в той зоне, которая считается "уязвимой". Авторы исследования полагают, что кратеры образуются в результате повторяющихся периодов потеплений и в данный момент мир находится на пороге нового.

Ранее Фокус писал о том, что битва за ледники проиграна: ученые назвали самый жаркий период Земли за всю историю.