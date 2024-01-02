Луна, мусор, Илон Маск. Две космические истории в 2024 году определят будущее человечества

В этом году произойдет самая долгожданная космическая миссия, но человечеству стоит пережить потенциальную катастрофу на орбите.

Долгожданная миссия в 2024 году может ознаменовать начало новой эры в освоении космоса. Но сначала человечеству стоит пройти важное испытание, которое столкнет нашу технологическую экспансию на орбиту с самим Солнцем, пишет Forbes.

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В этом году главными темами для обсуждений будут скорее всего искусственный интеллект, изменение климата и достижения в области биотехнологий. Но две космические истории представляют собой своего рода испытания, которые могут определить траекторию развития человечества.

Первая история касается миссии Artemis 2 от NASA, в ходе которой люди отправятся в путешествие вокруг Луны и обратно впервые за более чем 50 лет. Это будет первый полет астронавтов за многие десятилетия так далеко от низкой околоземной орбиты.

В последний раз, когда астронавты NASA летали на Луну, то главным стимулом для этого было соперничество в космосе между США и бывшим СССР в период Холодной войны. На этот раз стимулы другие. Климатический кризис и ряд взаимосвязанных вопросов, которые касаются наших природных ресурсов, делают освоение Луны и космоса вообще очень важным моментом. Ведь человечеству нужно искать новые способы для поддержания жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Первая история касается миссии Artemis 2 от NASA, в ходе которой люди отправятся в путешествие вокруг Луны и обратно впервые за более чем 50 лет. Это будет первый полет астронавтов за многие десятилетия так далеко от низкой околоземной орбиты Фото: NASA

Миллиардер Илон Маск считает, что люди должны стать многопланетным видом, что позволит человечеству спастись от глобального потепления. Например, он предлагает переселить некоторое количество людей на Марс. Но есть гораздо более практичные цели, которые следует рассмотреть в более короткой перспективе.

Добыча ценных ресурсов на астероидах или на Луне может привести к уменьшению уровня загрязнения окружающей среды на Земле. В этом плане более прагматичным миллиардером выступает Джефф Безос, который предлагал уже перенести всю тяжелую промышленность на орбиту или за ее пределы.

Новые миссии лунной программы Artemis с экипажем, которые начнутся в 2024 году, могут стать предвестниками новой эпохи в освоении космоса. Главная цель программы состоит в том, чтобы впервые в истории обеспечить постоянное присутствие человека на поверхности Луны, а также создать первую космическую станцию на ее орбите. Таким образом программа Artemis может заложить основу для новой многопланетной инфраструктуры человечества.

Но есть и другая космическая история, которая может сделать невозможным полет к Луне и привести к уничтожению технологических достижений на орбите.

Но есть и другая космическая история, которая может сделать невозможным полет к Луне и привести к уничтожению технологических достижений на орбите Фото: space.com

Речь идет о том, что на околоземной орбите скопилось большое количество спутников, разных космических аппаратов, а также огромное количество космического мусора. Предполагается, что крупное столкновение на орбите может создать облако обломков, которое будет двигаться с огромной скоростью и это приведет к еще большему количеству столкновений. В результате на орбите может образоваться такое плотное облако из обломков, что это сделает весь космос практически недоступным ни для человека, ни для роботизированных аппаратов.

Для этого есть две возможные причины:

количество объектов на орбите выросло в геометрической прогрессии в этом столетии, и почти ничего не сделано для того, чтобы избежать столкновений;

согласно прогнозам, пик солнечной активности наступить в середине января и продлится до октября 2024 года, а это значит, что многие спутники на орбите могут выйти из строя из-за самых мощных солнечных вспышек.

10 лет назад пик солнечной активности был относительно слабым, то теперь ученые прогнозируют, что он будет намного сильнее, чем прошлый Фото: NASA

10 лет назад пик солнечной активности был относительно слабым, то теперь ученые прогнозируют, что он будет намного сильнее, чем прошлый. Но с тех пор на орбиту количество аппаратов значительно выросло, как и количество мусора. А значит вырос риск крупных столкновений.

Если большая часть этой орбитальной инфраструктуры будет разрушена каскадом столкновений в течение нескольких недель или месяцев, то это будет настоящая катастрофа. Наша информационная инфраструктура может быть внезапно отброшена почти на столетие назад. Да, и миссия на Луну, возможно, тоже не сможет состоятся.

Фокус уже писал о нескольких самых главных миссиях в космос, которые состоятся в 2024 году, и помогут получить большое количество важных научных данных.