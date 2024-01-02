Зеленый бетон. Создана новая технология, которая изменит строительную отрасль

Американская компания придумала способ уменьшить уровень загрязнения окружающей среды углеродом с помощью новой технологии производства бетона.

Производство бетона является одним из главных источников промышленного загрязнения на планете. Каждый год примерно 7% от всех выбросов углерода в атмосферу создается во время производства этого строительного материала. Это способствует ухудшению качества воздуха и повышению температуры на Земле. Теперь инженеры компании CarbonCure Technologies из США придумали способ уменьшить уровень загрязнения диоксидом углерода (он же углекислый газ) при производстве бетона. Новая технология предполагает введение диоксида углерода непосредственно в сам бетон, пишет YahooTech.

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Согласно заявлению компании CarbonCure Technologies, чтобы уменьшить выбросы углерода в атмосферу во время производства бетона нужно внедрить диоксид углерода непосредственно в сам строительный материал. После этого углерод вступает в реакцию с ионами кальция в цементе и образуется очень твердое вещество, то есть карбонат кальция. Это приводит к уменьшению количества необходимого цемента и происходит улавливание углерода, поэтому он не отправляется в атмосферу.

Компания CarbonCure Technologies уже получила денежные инвестиции от компаний Amazon и Microsoft и сейчас работает с разными строительными компаниями, чтобы воплотить свою технологию в жизнь. Новый строительный материал получи название "зеленый бетон".

Введение диоксида углерода является не единственным способом, разработанный учеными, чтобы сделать бетон более экологически чистым. Как уже писал Фокус, инженеры из Австралии начали добавлять в бетон отработанную кофейную гущу. Таким образом бетон становится более прочным и это обеспечивает альтернативу добыче песка и предотвращает попадание отработанной кофейной гущи на свалки.

Существует также тип бетона, который называется "низкоуглеродистым бетоном", в котором часть цемента в бетоне заменяется альтернативными вяжущими веществами, поскольку производство цемента загрязняет окружающую среду.

По словам Скотта Шелла из экологической организации ClimateWorks Foundation, учитывая появление технологии производства "зеленого бетона", можно говорить о том, что человечество находится на пороге второй промышленной революции. Ведь уже появилось несколько способов снизить ущерб для экологии, который причиняет производство бетона.

Эксперты считают, что еще одним способом уменьшить загрязнение окружающей среды, которое усиливает глобальное потепление, при производстве бетона – это отказаться от ископаемых источников энергии, таких как нефть и газ. То есть лучше перейти на возобновляемые источники энергии такие как ветер и солнечная энергия.

Еще одним источником чистой энергии на Земле может стать термоядерная энергия. Как уже писал Фокус, ученые добились новых впечатляющих результатов с термоядерным синтезом. Напоминаем, что термоядерная энергия питает звезды, в том числе и Солнце, и дает им возможность существовать миллиарды лет.