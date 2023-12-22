Безграничная и чистая энергия: физики добились новых результатов с термоядерным синтезом

Ученым удалось воспроизвести те же процессы, что происходят внутри Солнца. Успешными были 4 попытки из шести.

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Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (США) провели последний год, стреляя 192 лазерами по капсулам с водородом и нагревая их до более чем 100 миллионов градусов Цельсия. Таким образом им удалось успешно создать 4 раза реакцию термоядерного синтеза с получением термоядерной энергии. Этот процесс происходит в недрах звезд, в том числе и Солнца, что позволяет этим объектам существовать. В результате термоядерного синтеза выделяется почти безграничная чистая энергия. Если подобную реакцию можно будет воспроизводить в огромном масштабе, то это позволит отказаться от использования ископаемого топлива и человечество будет обеспечено дешевой энергией, пишет Daily Mail.

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Впервые в мире ученые из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса в декабре прошлого года добились невероятных результатов. Им удалось создать реакцию термоядерного синтеза, когда в итоге было получено больше энергии, чем затрачено на процесс, известный как воспламенение. Тогда ученые получили на 54% больше энергии, чем потратили на поддержание реакции. В это году физики еще три раза добились подобных результатов.

Это важно, ведь для проведения термоядерного синтеза, когда атомы водорода сливаются для получения гелия, что приводит к выделению огромного количества энергии, нужно затратить также большое количество энергии. Если добиться того, что на проведение реакции будет затрачено гораздо меньше энергии, чем получено в итоге, то это даст возможность получить почти безграничную чистую энергию в промышленных масштабах. И ученые шаг за шагом приближаются к этой цели. То есть ученые хотят на Земле получать ту же энергию, которая создается в ядре Солнца в результате термоядерного синтеза.

Ученые хотят на Земле получать ту же энергию, которая создается в ядре Солнца в результате термоядерного синтеза Фото: NASA

В лаборатории находится специальная установка, оснащенная 192 лазерами, которые стреляют по алмазным капсулам с водородом, размещенным в особом золотом цилиндре. В результате капсулы нагреваются до температуры более 100 млн градусов Цельсия и создается даже большее давление, чем в ядре Солнца. После этого атомы водорода сливаются, образуют гелий и выделяется большое количество энергии.

В июле физики могли получить на 85% больше энергии, чем потратили на создание термоядерного синтеза. В результате еще двух экспериментов в октябре ученым удалось получить на 89% больше энергии, чем во время декабрьских испытаний. Были еще две не совсем удачные попытки получить термоядерную энергию в этом году.

В лаборатории находится специальная установка, оснащенная 192 лазерами, которые стреляют по алмазным капсулам с водородом, размещенным в особом золотом цилиндре. В результате капсулы нагреваются до температуры более 100 млн градусов Цельсия и создается даже большее давление, чем в ядре Солнца. После этого атомы водорода сливаются, образуют гелий и выделяется большое количество энергии Фото: Daily Mail

Физики во всем мире уже многие годы пытаются добиться подобных результатов, но пока что ни одной лаборатории не удалось этого сделать.

Ученые говорят, что продолжат свои эксперименты и дальше в надежде получить все большее количество термоядерной энергии. Стоит сказать, что пока что данная технология находится на самом начально этапе своего развития, ведь до создания действующих термоядерных реакторов может пройти много лет.

Тем не менее, как уже писал Фокус, недавно в Японии состоялся запуск экспериментального термоядерного реактора, который на сегодня является самым большим в мире. С помощью этого реактора физики также хотят получить большое количество термоядерной энергии, что откроет путь к ее производству в промышленных масштабах.