Создан уникальный двигатель для космических полетов: он помещается на ладони (фото)

Новая двигательная установка предназначена для перемещения в космосе небольших спутников.

Инженеры из испанской компании IENAI Space создали уникальный двигатель, размером с ладонь, под названием ATHENA, который предназначен для перемещения небольших спутников в космосе, пишет Universe Today.

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В отличие от огромных ракетных двигателей, двигательная установка ATHENA имеет маленький размер, помещается на ладони человека и ее можно использовать для маневрирования и приведения в движение кубсатов и небольших спутников, когда они находятся в космосе.

Этот двигатель с электрораспылением был разработан специально для Европейского космического агентства (ЕКА) и если все пойдет по плану, то первый рабочий прототип установки будет котов к концу этого года. Новый двигатель был создан на основе технологии электрораспыления, которая использовалась в масс-спектрометрии, но теперь нашла свое применение в космосе.

Каждый двигатель имеет семь массивов излучателей, каждый из которых нанесен на кремниевые пластины с использованием нанотехнологий. В состав каждого массива входит 500 крошечных излучателей, которые выбрасывают ионы с высокой скоростью.

Каждый двигатель имеет семь массивов излучателей, каждый из которых нанесен на кремниевые пластины с использованием нанотехнологий. В состав каждого массива входит 500 крошечных излучателей, которые выбрасывают ионы с высокой скоростью Фото: Universe Today

Электрически заряженные частицы из проводящей соли распыляются и приводятся в движение электростатическим полем, создавая максимальную тягу, которая может составлять порядка 20 км в секунду. Эта концепция очень похожа на уже используемые ионные двигатели, но в гораздо меньшем масштабе.

Инженеры считают двигатель ATHENA как экономным, так и экологически чистым. В качестве топлива используются нетоксичные проводящие соли и это топливо не требует резервуаров для хранения.

Небольшой размер двигателей означает, что их можно сгруппировать в любую конфигурацию, до шести штук, чтобы разместить на лицевой стороне малого спутника размером даже 10 см. При этом создаваемая тяга двигателя позволит маневрировать и перемещаться в космосе спутникам массой до 50 кг. Инженеры надеются, что они смогут сделать так, чтобы двигатель мог работать и на спутниках массой до 300 кг.

Двигатель ATHENA уже успешно прошел предварительные испытания и в компании IENAI Space планируют создать готовый рабочий прототип уже к концу 2024 года. Двигатель ATHENA выглядит многообещающей разработкой, но ЕКА вместе с партнерами работает над двумя другими двигателей, основанными на технологии электрораспыления, которые также будут скоро представлены.

Как уже писал Фокус, две космические истории в 2024 году определят будущее человечества. В этом году произойдет самая долгожданная космическая миссия, но человечеству стоит пережить потенциальную катастрофу на орбите.