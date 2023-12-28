Для полетов на Марс. Новый уникальный ракетный двигатель NASA прошел испытание (видео)

Новый ракетный двигатель был создан с помощью 3D-печати.

Related video

Ученые провели успешное испытание напечатанной на 3D-принтере новой двигательной установки, предназначенной для осуществления полетов в дальний космос. В частности, этот ракетный двигатель планируют использовать для полета на Марс, как сказано на сайте NASA.

Новая двигательная установка для космических ракет получила название "Ракетный двигатель с вращающейся детонацией" (RDRE). Во время испытания в Центре космических полетов NASA имени Маршалла двигатель работал в течение более 4 минут и при этом он создал тягу более 2600 кг.

Важно

Очень быстрый полет на Марс. Компания из США создает уникальный термоядерный двигатель

Успешное испытания нового двигателя является еще одним шагом в рамках создания эффективных двигательных установок для космических ракет, предназначенных для полетов в дальний космос, в частности, на Марс.

По словам инженеров NASA, такое продолжительное горение двигателя имитирует типичные требования для приземления посадочного модуля или для горения в глубоком космосе, которое могло бы вывести космический корабль на курс до Марса.

Успешное испытания нового двигателя является еще одним шагом в рамках создания эффективных двигательных установок для космических ракет, предназначенных для полетов в дальний космос, в частности, на Марс Фото: NASA

Первое испытание двигателя RDRE инженеры провели в прошлом году и тогда в он работал в течение почти 1 минуты, создав тягу более 1800 кг.

Главная цель нового испытания двигателя состояла в том, чтобы лучше понять, как усовершенствовать конструкцию камеры сгорания для применения в различных типах ракетных двигателей. Также ученые хотят понять, как увеличить количество задач, которые сможет выполнять данный двигатель. В частности, его можно использовать как в посадочных модулях для экипажа, так и в разгонных блоках космических ракет.

По словам ученых из NASA, успешное испытание двигателя RDRE демонстрирует, что они находятся уже близко созданию легких двигательных систем, которые позволят отправлять больше массы полезной нагрузки дальше в глубокий космос. А сейчас это особенно важно, ведь после возвращения на Луну, NASA планирует впервые отправить астронавтов на Марс.

Сейчас инженеры работают на тем, чтобы определить, как масштабировать технологию для повышения производительности.

Как уже писал Фокус, ученые создали новую технологию, которая позволит людям выжить на Марсе.

Также Фокус писал о том, что первый японский космический аппарат готовится к приземлению на Луне в январе. Пока он находится на орбите вокруг Луны и уже прислал первые изображения поверхности нашего спутника.

Напоминаем, что на новом снимке телескопа Уэбб показано искривление пространства. Ученые обнаружили сразу две сверхновых в очень далекой галактике, хотя на самом деле это один и тот же объект, как уже писал Фокус.