Как и предсказывал Эйнштейн. На новом снимке телескопа Уэбб показано искривление пространства (фото)

Ученые обнаружили сразу две сверхновых в очень далекой галактике, хотя на самом деле это один и тот же объект.

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Космический телескоп Уэбб использовал скопление галактик под названием MACS J0138.0-2155 в качестве гравитационной линзы для того, чтобы сделать изображение галактики MRG-M0138, расположенной на расстоянии 10 млрд световых лет от нас. Из-за эффекта под названием гравитационное линзирование, который предсказал Альберт Эйнштейн, эта галактика появляется в искаженном виде, как яркая полоса света. При этом внутри галактики ученые обнаружили взрыв сверхновой, который проявляется 2 раза, пишет Mashable.

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Все объекты, которые обладают огромной массой, например, скопления галактик могут искривлять пространство вокруг себя. Таким образом они могут искажать и увеличивать свет, который исходит от более далеких объектов, как космическая линза. Благодаря эффекту гравитационного линзирования астрономы могут увидеть очень далекие галактики, которые иначе наблюдать нельзя. Но они выглядят в таком случае как изогнутая полоса света.

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Собственно, такую далекую галактику под названием MRG-M0138 сфотографировал космический телескоп Уэбб. Благодаря гравитационному линзированию свет этой галактики был очень сильно усилен.

Космический телескоп Уэбб использовал скопление галактик под названием MACS J0138.0-2155 для того, чтобы сделать изображение галактики MRG-M0138, расположенной на расстоянии 10 млрд световых лет от нас Фото: NASA

Самое интересное, что астрономы обнаружили в этой галактики следы от сверхновой, то есть от взрыва массивной звезды. Но линзирование способствовало тому, что изображение взрыва появляется сразу 2 раза. На снимке сверхновая обведена кружками.

Самое интересное, что астрономы обнаружили в этой галактики следы от сверхновой, то есть от взрыва массивной звезды. Но линзирование способствовало тому, что изображение взрыва появляется сразу 2 раза. На снимке сверхновая обведена кружками Фото: NASA

Более того, астрономы ожидают, что еще одна копия той же сверхновой появиться в 2030-х годах. Это даст астрономам возможность измерить, насколько быстро расширяется Вселенная.

По слова мученых из NASA, когда сверхновая взрывается за гравитационной линзой, ее свет достигает Земли несколькими путями. Это можно сравнить с движением разных поездов, которые выехали из одной точки, но приехали на конечную станцию разными маршрутами.

Ученые говорят, что если измерить разницу во времени появления изображений сверхновых, то можно измерить историю скорости расширения Вселенной, известную как постоянная Хаббла, которая до сих пор является одной из главных проблем в космологии.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили странную активность в старейшей спиральной галактике во Вселенной. Ученые обнаружили явление, которое никогда не наблюдали в таких древних галактиках.

Также Фокус писал о том, что телескоп Уэбб обнаружил "ребенка" сверхновой. После изучения остатка сверхновой Кассиопея А ученые обнаружили ранее неизвестную структуру.