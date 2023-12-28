Странная активность в старейшей спиральной галактике во Вселенной: ее всю трясет (фото)

Ученые обнаружили явление, которое никогда не наблюдали в таких древних галактиках.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, провели новое наблюдение за самой старой известной спиральной галактикой во Вселенной. Галактика BRI 1335-0417 возникла примерно 12,4 млрд лет назад и является не только самой древней из себе подобных, но и самой далекой среди известных спиральных галактик. Во время наблюдений ученые обнаружили сейсмические волны. Это явление еще никогда не наблюдали в таких ранних галактиках, пишет Earth.

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По словам ученых, это исследование, которое было проведено с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, дает ценную информацию о формировании ранних галактик и проливает свет на происхождение Млечного Пути.

Ученые хотели больше узнать о галактике BRI 1335-0417, которую впервые обнаружили 2 года назад и получили первый снимок этого объекта. В частности, ученые хотели узнать больше о том, как газ попал в галактику и как перемещался внутри нее. Газ является ключевым ингредиентом для создания звезд, и может подсказать, как в этой галактике на самом деле происходило формирование звезд. Ученые зафиксировали движение газа вокруг BRI 1335-0417. Они также определили образование сейсмической волны, а это явление еще никогда не наблюдали в таких древних галактиках.

Изображение спиральной галактики BRI 1335-0417 Фото: ALMA

Эта сейсмическая волна возникла из-за колебания диска спиральной галактики и скорее всего причиной ее появления является поток поступающего в галактику газа или же взаимодействие с меньшими галактиками. По словам ученых, новый газ является важным ингредиентом для бурного звездообразования.

Также ученые обнаружили, что галактика имеет перемычку, как и наш Млечный Путь. Эта центральная яркая область некоторых галактик может разрушать газ и способствовать его перемещению именно в центр галактики. По словам ученых, перемычка, обнаруженная в BRI 1335-0417, является самой далекой из известных подобных структур.

По словам ученых, ранние галактики, подобные этой, имеют уникальные свойства. В них формирование звезд происходит намного быстрее, чем в современных галактиках. Что касается галактики BRI 1335-0417, которая имеет почти такую же массу, как и Млечный Путь, то в ней звезды формируются в сотни раз быстрее, чем в нашей галактике.

По словам ученых, спиральные галактики являются редким явлением в ранней Вселенной и как они сформировались до сих пор остается загадкой. Тем не менее ученые надеются получить подсказки относительно этого вопроса во время дальнейших наблюдений за самой старой спиральной галактикой во Вселенной.

Фокус уже писал о новом изображении телескопа Хаббл, которое на самом деле является обманчивым. На снимке можно увидеть 4 спиральные галактики, расположенные рядом, но это не так.

Также Фокус писал о том, каким образом рядом с черной дырой в центре нашей галактики появились звезды. Здесь настолько экстремальная среда, что звезды не должны появляться.