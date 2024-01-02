Снизить шанс сердечного приступа на 28%: изменение времени приема пищи может спасти от смерти

Недавнее исследование французских ученых определило четкую связь между корректировкой времени приема пищи и снижением риска ухудшения здоровья сердца.

Новые данные научных исследований свидетельствуют о том, что время приема пищи может быть так же важно, как и ее состав, особенно если речь идет о защите от сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются главным убийцей во всем мире. Французское исследование, в котором приняли участие более 103 000 человек, изучило режим питания и его особую связь со здоровьем сердца, пишет Wales Online.

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Новое исследование показало четкую закономерность: первый прием пищи в течение дня в позднее время, а именно после 9 утра, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на шесть процентов за каждый час задержки по сравнению с теми, кто ест в 8 утра. Более того, последний прием пищи поздно вечером, особенно после 9 часов, был связан со значительным увеличением риска цереброваскулярных заболеваний, таких как инсульт, на 28%, особенно среди женщин.

Интересно, что в исследовании также подчеркивается польза "ночного голодания", то есть периода между последним приемом пищи в течение дня и первым приемом пищи на следующий день. Большая продолжительность такого голодания была связана со снижением риска инсульта, что говорит о потенциальной пользе для здоровья более ранних ужинов и, соответственно, более длительных периодов ночного голодания.

Это исследование является частью развивающейся области, известной как "хронопитание", которая изучает, как время приема пищи взаимодействует с циркадными ритмами нашего организма, влияя на различные функции, такие как регуляция кровяного давления. Полученные результаты особенно актуальны в мире, где поздние ужины и пропущенные завтраки становятся все более распространенными, отчасти из-за современного образа жизни.

Несмотря на многообещающие результаты, ученые предупреждают, что для подтверждения этих выводов и лучшего понимания механизмов необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, они предполагают, что корректировка времени приема пищи, в частности, более ранний прием пищи и более длительный период голодания ночью, может стать простой, но эффективной стратегией снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это исследование предлагает новый взгляд на диетические привычки, подчеркивая не только то, что нужно есть для здоровья сердца, но и то, когда нужно есть.

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Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

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