Захоронение аристократов: археологи нашли древнеримскую гробницу в храме Аполлона (фото)

Турецкие исследователи нашли захоронение римской элиты в храме Аполлона в городе Чанаккале. Планировка гробницы указывает на то, что она могла быть построена по заказу состоятельных людей во времена Римской империи.

На западе Турции, в городе Чанаккале археологи нашли 2000-летнюю гробницу римской эпохи. Это древнее место захоронения является частью святилища Аполлона Сминтия, что проливает свет на увлекательную часть истории, пишет Arkeonews.

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Планировка гробницы указывает на то, что она могла быть построена по заказу состоятельных людей во времена Римской империи. Внутри исследователи нашли останки более 10 человек, от детей до взрослых. Интересно, что скелеты были нарушены и перемешаны, что добавляет таинственности находке.

Святилище Аполлона Сминтея, или Сминтеон, — древнее религиозное место вблизи Трои. Посвященное Аполлону Сминтею, богу, который был охранником хлебных злаков от мышей и других грызунов, это священное место играло решающую роль в античные времена. Храм, построенный около 150 г. до н. э., является свидетельством богатой истории этого региона.

Планировка гробницы указывает на то, что она могла быть построена по заказу состоятельных людей во времена Римской империи Фото: İHA

Недавние раскопки под руководством Давута Каплана с кафедры археологии Университета Чанаккале Онсекиз Март сосредотачивались на некрополе к северо-западу от храма. Около 20 экспертов и студентов работали вместе над этим археологическим проектом, который начался в 1980 году.

Хусейн Яман, член команды раскопок, объяснил, что их цель — не только узнать о традициях захоронения, но и определить ареал распространения сакральных сооружений. Проще говоря, они стремятся определить границы сакрального места.

Раскопки обнаружили остатки двух гробниц и фундаментные остатки сооружений, причем самой важной находкой является монументальная гробница, возраст которой оценивается примерно в 2 000 лет.

Это открытие открывает окно в прошлое, предлагая представление о жизни людей, которые когда-то населяли эту территорию. Артефакты, найденные в неповрежденной комнате монументальной гробницы, датируются первым веком нашей эры, обеспечивая ощутимую связь с древними временами.

Поскольку исследователи продолжат свои исследования в ближайшие годы, они ожидают открытия новых гробниц и получения дальнейших знаний об этом археологическом памятнике. Святилище Аполлона Сминтея продолжает оставаться источником ценной информации о древних религиозных практиках и погребальных обычаях, способствуя нашему пониманию богатого полотна человеческой истории.

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