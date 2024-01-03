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Залог спокойной и полезной ночи: 5 привычек улучшающих качество сна

Ксения Романова
Фото: Unsplash | Иногда, несмотря на все ваши усилия, сон может оставаться неуловимой роскошью

Крепкий сон является важным фактором общего здоровья, но миллионы людей страдают от его недостатка. Ученые поделились простыми рекомендациями, направленными на повышение его качества.

В нашем стремлении к здоровью и счастью качественный сон является важным столпом достижения этих целей. Эксперты советуют сосредоточиться на сне как на первом шаге к достижению ваших личных целей, будь то фитнес, снятие стресса или улучшение отношений. Хороший сон не только улучшает настроение и повышает энергию, но и крайне важен для общего самочувствия, пишет CNN.

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Идеальный режим сна предполагает прохождение четырех-шести циклов стадий сна за ночь, причем каждый цикл длится около 90 минут. Для того чтобы чувствовать себя полностью отдохнувшим, большинству людей требуется около семи-восьми часов сна.

Последние научные данные выделили следующие элементы, улучшающие качество сна:

  1. Последовательный график сна. Наш мозг живет в постоянной рутине. Установление регулярного времени засыпания и пробуждения, даже в выходные дни или после беспокойных ночей, имеет решающее значение. Такая регулярность настраивает внутренние часы вашего организма, что приводит к улучшению общего качества сна.
  2. Разумное питание и питье. Избегайте алкоголя в качестве средства для сна: он может вызвать его, но препятствует более глубоким стадиям, необходимым для восстановления. Аналогичным образом, ограничьте потребление кофеина после полудня и избегайте тяжелой или острой пищи, которая может нарушить сон из-за дискомфорта или изжоги.
  3. Улучшите условия для сна. Создайте благоприятные условия для сна. Это значит, что в вашей спальне должно быть прохладно, тихо и темно. Синий свет от экранов может подавлять выработку мелатонина — гормона, который сигнализирует мозгу о том, что пора спать, поэтому сократите его воздействие, особенно перед сном.
  4. Выделите спальню для сна. Приучите свой мозг к тому, что кровать предназначена только для сна и близости. Не работайте, не ешьте и не смотрите телевизор в постели, чтобы укрепить мысленную ассоциацию между кроватью и сном, что поможет более быстрому засыпанию.
  5. Вставайте, если не можете заснуть. Это может показаться нелогичным, но если вы не можете уснуть, покиньте кровать и займитесь спокойным делом, пока не почувствуете сонливость. Это предотвратит ассоциацию вашей кровати с бодрствованием и стрессом, что снизит вероятность развития бессонницы.

Иногда, несмотря на все ваши усилия, сон может оставаться неуловимой роскошью. В таких случаях следует обратиться за профессиональной помощью или к специалисту по сну, чтобы устранить возможные глубинные проблемы, такие как апноэ во сне или другие расстройства.

Хотя потребности в сне могут быть разными, универсальный путь к лучшему сну включает в себя соблюдение режима, создание благоприятных условий для сна и внимательное отношение к своему питанию и деятельности.

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Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.