Залог спокойной и полезной ночи: 5 привычек улучшающих качество сна

Крепкий сон является важным фактором общего здоровья, но миллионы людей страдают от его недостатка. Ученые поделились простыми рекомендациями, направленными на повышение его качества.

В нашем стремлении к здоровью и счастью качественный сон является важным столпом достижения этих целей. Эксперты советуют сосредоточиться на сне как на первом шаге к достижению ваших личных целей, будь то фитнес, снятие стресса или улучшение отношений. Хороший сон не только улучшает настроение и повышает энергию, но и крайне важен для общего самочувствия, пишет CNN.

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Идеальный режим сна предполагает прохождение четырех-шести циклов стадий сна за ночь, причем каждый цикл длится около 90 минут. Для того чтобы чувствовать себя полностью отдохнувшим, большинству людей требуется около семи-восьми часов сна.

Последние научные данные выделили следующие элементы, улучшающие качество сна:

Последовательный график сна. Наш мозг живет в постоянной рутине. Установление регулярного времени засыпания и пробуждения, даже в выходные дни или после беспокойных ночей, имеет решающее значение. Такая регулярность настраивает внутренние часы вашего организма, что приводит к улучшению общего качества сна. Разумное питание и питье. Избегайте алкоголя в качестве средства для сна: он может вызвать его, но препятствует более глубоким стадиям, необходимым для восстановления. Аналогичным образом, ограничьте потребление кофеина после полудня и избегайте тяжелой или острой пищи, которая может нарушить сон из-за дискомфорта или изжоги. Улучшите условия для сна. Создайте благоприятные условия для сна. Это значит, что в вашей спальне должно быть прохладно, тихо и темно. Синий свет от экранов может подавлять выработку мелатонина — гормона, который сигнализирует мозгу о том, что пора спать, поэтому сократите его воздействие, особенно перед сном. Выделите спальню для сна. Приучите свой мозг к тому, что кровать предназначена только для сна и близости. Не работайте, не ешьте и не смотрите телевизор в постели, чтобы укрепить мысленную ассоциацию между кроватью и сном, что поможет более быстрому засыпанию. Вставайте, если не можете заснуть. Это может показаться нелогичным, но если вы не можете уснуть, покиньте кровать и займитесь спокойным делом, пока не почувствуете сонливость. Это предотвратит ассоциацию вашей кровати с бодрствованием и стрессом, что снизит вероятность развития бессонницы.

Иногда, несмотря на все ваши усилия, сон может оставаться неуловимой роскошью. В таких случаях следует обратиться за профессиональной помощью или к специалисту по сну, чтобы устранить возможные глубинные проблемы, такие как апноэ во сне или другие расстройства.

Хотя потребности в сне могут быть разными, универсальный путь к лучшему сну включает в себя соблюдение режима, создание благоприятных условий для сна и внимательное отношение к своему питанию и деятельности.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.