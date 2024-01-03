Люди могут распознать настроение курицы лишь по ее кудахтанью: что обнаружили ученые

Исследователи полагают, что мы вполне способны определить, взволнованы ли или недовольны цыплята, лишь услышав их голос.

Будь то мурлыканье кошки или виляние хвостом собаки, некоторые животные способны выражать свои эмоции очевидными способами, которые могут распознать люди. Теперь ученые считают, что на это способны и куры, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые записали звуки, издаваемые цыплятами, которые услышали звуковой сигнал и получили вознаграждение, а затем теми, кто услышал звуковой сигнал, но не был вознагражден лакомством. Далее ученые отобрали 200 реципиентов и попросили их прослушать кудахтанье кур и классифицировать его: участникам опроса необходимо было определить, являются ли птицы довольными или недовольными, а также насколько оценить насколько они взволнованы.

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Результаты анализа свидетельствуют о том, что более двух третей реципиентов, коло 69%, в действительности смогли правильно трактовать звуки кур. Авторы исследования обнаружили, что в ожидании вознаграждения птицы, как правило, издают два типа кудахтанья: призыв к еде и быстрое кудахтанье. В то же время в эксперименте без вознаграждения курсы производили два других типа звуков: "нытье" и "гакел".

Команда отмечает, что призывы к еде и быстрое кудахтанье были короче, то же время нытье не было однородным: высокочастотные крики и гакели звучали более резко. Любопытным оказалось то, что люди, взаимодействующие с курами постоянно, увы, не имели каких-либо преимуществ в распознавании звуков.

Авторы исследования из Школы ветеринарных наук Университета Квинсленда считают, что способность распознавания эмоциональной окраски кудахтанья птиц в действительности поможет улучшить благополучие выращиваемых на ферме кур. Ссылаясь на результаты, ученые уверяют, что большинство людей на Земле вполне способны распознать окрас кудахтанья птиц.

Ученые планируют продолжить работу, чтобы в будущем обнаружить дополнительные маркеры, которые бы могли указать на внутреннее состояние кур на ферме. Таким образом, по мнению авторов исследования, можно контролировать уровень благополучия в системах птицеводства.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые поговорили с нечеловеческим разумом: столкнулись в океане, беседовали 20 минут.