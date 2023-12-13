Ученые впервые поговорили с нечеловеческим разумом: столкнулись в океане, беседовали 20 минут

Чтобы подготовиться к встрече с инопланетным разумом, исследователи обратись к существу, с которым мы уже тысяч лет делим планету.

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Десятилетиями ученые пытаются выйти на контакт с внеземным разумом, увы, пока бесперспективно. Однако эксперты считают, что рано или поздно людям это удастся, а потому сосредоточились на том, чтобы помешать нам совершить оплошность космическим масштабов, пишет New Atlas.

Общение между людьми, говорящими на разных языках, достаточно сложно, и это при том, что все мы используем одно и то же биологическое оборудование. У инопланетной жизни может быть не только свой язык, но и совершенно иные способы общения: они могут передавать целый эмоциональный спектр через громкость, частоту, запах, вкус или плотность проходящего газа. В результате ученые решили двигаться маленькими шагами в этом направлении и попытались пообщаться с другим "нечеловеческим разумом", с которым мы уже тысячи лет делим Землю.

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Команда из Института поиска внеземного разума (SETI) обратились за помощью к китам: они очень умны и обладают сложной системой социальной коммуникации, которую ученые потенциально могут расшифровать с помощью контекста. К тому же, если ученые скажут китам "что-то не то", последствия едва ли будут иметь планетарный масштаб.

В ходе исследования ученые из SETI, Калифорнийского университета в Дэвисе и Фонда китов Аляски намеревались установить контакт с "нечеловеческим разумом". Во время своей работы они записали общение стаи китов, а затем транслировали их в океан через подводный динамик, ожидая, будет ли кто-нибудь отвечать.

И это произошло. 38-летняя самка горбатого кита по имени Твен подошла к исследовательской лодке и около 20 минут "беседовала" с учеными. Команда утверждает, что это общение было интерактивным, поскольку они воспроизводили записанные звуки с разными интервалами и слышали, как Тен говорит в ответ.

По словам ведущего автора исследования, доктора Бренды МакКоуэн, данное исследование, по сути, стало первым подобным коммуникативным обменом между людьми и горбатыми китами на "языке" морских гигантов.

В ходе исследования ученые использовали лишь один отрывок и все, что они могли изменить, это время его воспроизведения. Но не тон, высоту или что-либо еще. По словам команды, эта коммуникация в целом прошла три фазы:

взаимодействие, когда Твен впервые услышала обращение и ответила на него;

возбуждение, когда самка кита часто выходила на поверхность и издавала "хрипящие удары" (предполагается, что они выражают волнение или разочарование);

разъединение, когда Твен уплыла.

Это может показать маловажным, однако команда уверяет, что подобные эксперименты в действительности могут помочь людям понять, как вести диалог с инопланетянами. Ученые хотят продолжить работу и сделать следующие общения с китами более интерактивными, изменив транслируемые звуки в ответ на призывы животных.

Если команде это удастся, в будущем ученые смогут разработать фильтры, которые можно будет применять к любым внеземным сигналам, если исследователям удастся уловить их. Далее ученые планируют использовать математику теории информации для выявления структур правил, которые, как предполагается, позволят расшифровать сообщение.

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