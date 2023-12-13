Учені вперше поговорили з нелюдським розумом: зіткнулися в океані, розмовляли 20 хвилин

Щоб підготуватися до зустрічі з інопланетним розумом, дослідники звернулися до істоти, з якою ми вже тисяч років ділимо планету.

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Десятиліттями вчені намагаються вийти на контакт із позаземним розумом, на жаль, поки безперспективно. Однак експерти вважають, що рано чи пізно людям це вдасться, а тому зосередилися на тому, щоб завадити нам зробити помилку космічних масштабів, пише New Atlas.

Спілкування між людьми, які розмовляють різними мовами, досить складне, і це при тому, що всі ми використовуємо одне й те саме біологічне обладнання. У інопланетного життя може бути не тільки своя мова, а й зовсім інші способи спілкування: вони можуть передавати цілий емоційний спектр через гучність, частоту, запах, смак або щільність газу, що проходить. У результаті вчені вирішили рухатися маленькими кроками в цьому напрямку і спробували поспілкуватися з іншим "нелюдським розумом", з яким ми вже тисячі років ділимо Землю.

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Команда з Інституту пошуку позаземного розуму (SETI) звернулися по допомогу до китів: вони дуже розумні та мають складну систему соціальної комунікації, яку вчені потенційно можуть розшифрувати за допомогою контексту. До того ж якщо вчені скажуть китам "щось не те", наслідки навряд чи матимуть планетарний масштаб.

Під час дослідження вчені з SETI, Каліфорнійського університету в Девісі та Фонду китів Аляски мали намір встановити контакт із "нелюдським розумом". Під час своєї роботи вони записали спілкування зграї китів, а потім транслювали їх в океан через підводний динамік, чекаючи, чи буде хто-небудь відповідати.

І це сталося. 38-річна самка горбатого кита, на ім'я Твен, підійшла до дослідницького човна і близько 20 хвилин "розмовляла" з ученими. Команда стверджує, що це спілкування було інтерактивним, оскільки вони відтворювали записані звуки з різними інтервалами та чули, як Тен говорить у відповідь.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Бренди МакКоуен, це дослідження, по суті, стало першим подібним комунікативним обміном між людьми та горбатими китами "мовою" морських гігантів.

Під час дослідження вчені використовували лише один уривок і все, що вони могли змінити, це час його відтворення. Але не тон, висоту або що-небудь ще. За словами команди, ця комунікація загалом пройшла три фази:

взаємодія, коли Твен уперше почула звернення і відповіла на нього;

збудження, коли самка кита часто виходила на поверхню і видавала "хриплячі удари" (припускають, що вони виражають хвилювання або розчарування);

роз'єднання, коли Твен попливла.

Це може здатися неважливим, проте команда запевняє, що подібні експерименти насправді можуть допомогти людям зрозуміти, як вести діалог з інопланетянами. Вчені хочуть продовжити роботу і зробити наступні спілкування з китами більш інтерактивними, змінивши трансльовані звуки у відповідь на заклики тварин.

Якщо команді це вдасться, у майбутньому вчені зможуть розробити фільтри, які можна буде застосовувати до будь-яких позаземних сигналів, якщо дослідникам вдасться вловити їх. Далі вчені планують використовувати математику теорії інформації для виявлення структур правил, які, як передбачається, дадуть змогу розшифрувати повідомлення.

Раніше Фокус писав про те, чому люди ще не виявили позаземні цивілізації: що говорить нова теорія.