Космические телескопы NASA начали 2024 год с двойного взрыва: что произошло (фото)

На новом снимке показаны разные виды света, которые излучают остатки не одной, а как минимум двух взорвавшихся звезд.

Ученые использовали данные нескольких космических и наземных телескопов, чтобы получить уникальное изображение остатка сверхновой, расположенного в галактике-спутнике Млечного Пути. Но ученые считают, что это остаток от взрыва не одной, а двух массивных звезд. Результаты наблюдений были представлены в издании Astronomical Journal, пишет Phys.

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Астрономы получили новое изображение остатка сверхновой под названием 30 Doradus B объединив данные космического рентгеновского телескопа Чандра, данные, полученные в диапазоне видимого света телескопом Хаббл, инфракрасные данные космического телескопа Спитцер, а также наземного Телескопа имени Виктора Бланко.

30 Doradus B является частью более обширного региона космоса, где происходило бурное образование звезд в течение последних нескольких миллионов лет. В этом регионе находятся облака горячего газа и молодые звезды. 30 Doradus B находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако.

30 Doradus B находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Ученые провели тщательный анализ рентгеновских данных телескопа Чандра, чтобы лучше понять природу остатка сверхновой и его окрестностей. В результате они обнаружили тусклую рентгеновскую оболочку, которая имеет ширину примерно 130 световых лет. Для сравнения самая близка к Солнцу звезда расположена на расстоянии 4 световых года.

Также ученые выяснили, что внутри 30 Doradus B существуют ветры из частиц, выпускаемые пульсаром (тип нейтронной звезды), которые создают туманность пульсарного ветра. Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили как новый пульсар, так и туманность пульсарного ветра, которая получила название в честь маленького животного из Австралии. Но на самом деле эта туманность в десятки раз больше размеров Солнечной системы.

Когда авторы нового исследования объединили данные, полученные от разных телескопов, то они пришли к выводу, что ни один взрыв сверхновой не может объяснить то, что они увидели. Сам пульсар внутри 30 Doradus B появился в результате взрыва сверхновой после смерти огромной звезды примерно 5 тысяч лет назад. Но тусклая рентгеновская оболочка внутри остатка сверхновой была слишком огромной, чтобы она могла появится только после взрыва одной звезды.

Поэтому астрономы пришли к выводу, что 30 Doradus B образовался в результате как минимум двух взрывов очень массивных звезд. При этом обнаруженная огромная рентгеновская оболочка появилась в результате взрыва сверхновой, который случился более 5 тысяч лет назад.

Результаты нового исследования могут помочь ученым узнать больше о жизни массивных звезд и последствиях взрывов сверхновых.

Как уже писал Фокус, ученые приблизились к разгадке тайны мертвых звезд. Исследование предполагает, что внутренняя часть мертвой звезды выглядит как гигантское ядро атома.

Также Фокус писал о том, что на Солнце зафиксирована самая сильная вспышка, а таких не наблюдали уже много лет. Вместе со вспышкой появился огромный поток плазмы, который врезался в нашу планету.