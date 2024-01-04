Когда Нил Армстронг первым ступил на поверхность Луны в 1969 году, он должен был спать (видео)

Астронавт NASA не последовал первоначальному плану миссии "Аполлон-11".

20 июля 1969 года состоялось историческое событие для всего человечества. В рамках миссии "Аполлон-11" на поверхность Луны впервые ступил астронавт NASA Нил Армстронг. По сути он стал первым человеком, который оказался на спутнике Земли вне космического корабля. После того, как Армстронг вышел из посадочного модуля, он произнес одну из самых знаменитых фраз 20 века: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества". Если Армстронг и его напарник Базз Олдрин придерживались изначального плана миссии, то в этот момент астронавт мог бы сказать что-то вроде "хр-хр-хм", а не свою знаменитую фразу, при этом похрапывая, пишет IFLScience.

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Даже сейчас посадка космических аппаратов на Луну является опасной и непредсказуемой, что уже говорить о приземлении первого лунного модуля с экипажем на спутнике Земли. Тогда также не обошлось без трудностей.

Компьютер посадочного модуля нацелился на кратер, полный камней размером с автомобиль, поэтому Армстронг взял на себя ручное управление и приземлился с очень небольшим количеством топлива для выполнения маневра. Это были напряженные последние 13 минут перед посадкой на Луну.

Первый шаг человека на Луне Фото: NASA

Поэтому вероятно астронавтам нужен был отдых, перед тем, как покинуть посадочный модуль и выйти на поверхность Луны. Собственно, такой перерыв и запланировали ученые из NASA изначально. То есть после приземления на Луне астронавты должны были поесть и поспать в течение нескольких часов, а уже затем выходить на поверхность Луны.

Посадочный модуль миссии "Аполлон-11" Фото: NASA

Согласно плану NASA, астронавты должны были расслабиться после очень напряженного полета, прежде чем приступить к подготовке к выходу на поверхность Луны.

Первая фотография, сделанная Нилом Армстронгом на Луне Фото: NASA

Но в конечном итоге двое астронавтов настояли на том, чтобы покинуть посадочный модуль намного раньше. Вероятно, если бы вы были человеком, который произнесет знаменитую речь на Луне, то последнее, о чем бы вы думали, так это о том, чтобы немного поспать.

Приземление посадочного модуля на Луне в 1969 году

Ученые из NASA провели тщательные проверки оборудования перед выходом на Луну и это позволило Армстронгу успешно покинуть лунный модуль и стать первым человеком на Луне. Хотя для этого ему пришлось нарушить некоторые правила.

Как уже писал Фокус, одной из главных космических миссий 2024 года станет полет четырех астронавтов к Луне и обратно. Эта миссия называется Artemis 2, и астронавты в течение 10 дней сначала долетят до Луны, совершат несколько витков вокруг нее, а затем вернутся на Землю. Это будет испытательный полет, который состоится в конце этого года, перед запланированной на 2025 года повторной высадкой человека на Луне.

Также Фокус писал о том, что без Луны Земля была бы совершенно другой планетой и скорее всего человечество не смогло бы здесь жить.

Напоминаем, что вертолет NASA установил новый рекорд дальности полета на Марсе. Маленький летательный аппарат Ingenuity совершил уже 70 полетов на Красной планете, но 69-й вылет над поверхностью Марса стал рекордным, как уже писал Фокус.