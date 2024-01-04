Спокойствие и благодарность: 5 простых способов справиться со стрессом

Стресс окружает нас ежедневно, особенно в это неспокойное время, и возможность бороться с ним является важнейшим фактором не только счастья, но и крепкого здоровья.

Для тех, кто в этом году намерен лучше справляться со стрессом, расширение круга обязанностей по уходу за собой может существенно изменить ситуацию, говорят эксперты. Хотя хронический стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая высокое кровяное давление и депрессию, есть простые и приятные стратегии, позволяющие держать его на расстоянии, пишет CNN.

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Во-первых, не стоит сбрасывать со счетов силу игр. Это занятие не только для детей, ведь взрослые могут получить значительную пользу от участия в игровых мероприятиях, что связано со снижением уровня стресса и улучшением стратегий его преодоления. Будь то возвращение к детским занятиям или новое хобби, регулярное времяпрепровождение в игровой форме может стать радостным способом снятия стресса.

Во-вторых, иногда ничего не делать — значит делать что-то, как бы странно это не звучало. Хотя это может показаться нелогичным, но время от времени расслабление и просмотр телевизора или отдых от любых активностей могут дать мозгу необходимую передышку. Однако не забывайте об экранном времени, особенно перед сном, чтобы не нарушить его.

Глубокие вздохи, известные как циклическое вздыхание — еще один быстрый и эффективный метод успокоиться. Он включает в себя определенную схему вдоха и выдоха, доказавшую, что она быстро снижает уровень стресса.

Прогрессивная мышечная релаксация (ПМР) — это также техника, при которой вы систематически напрягаете, а затем расслабляете мышцы. Это может быть особенно полезно для тех, кому медитация кажется сложной задачей.

Наконец, практика благодарности может переключить ваше внимание со стрессовых факторов на позитивные аспекты жизни, тем самым улучшая настроение и снижая стресс. Будь то дневник благодарности или фотоальбом с запечатленными моментами, регулярное признание того, за что вы благодарны, может стать ценным инструментом для изменения перспективы.

Включив эти практики в свой распорядок дня, вы не только снижаете стресс, но и улучшаете общее самочувствие. Каждый из этих методов предлагает простой, но эффективный способ справиться с жизненными трудностями и повысить уровень счастья и удовлетворенности.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.