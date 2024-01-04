Исключения из правил: 6 "вредных" фруктов, которые можно употреблять диабетикам

Наука продолжает изучать границы рациона питания для людей, больных диабетом, и в этот раз она несет множество хороших новостей в последних исследованиях.

В мире, где не утихают споры о "хорошей и плохой пище", особенно в социальных сетях, эксперты диетологи и ученые решили развенчать некоторые мифы о фруктах и диабете. Оказывается, некоторые фрукты, которые часто называют "плохими" для тех, кто страдает диабетом, на самом деле полезны, если употреблять их в составе сбалансированной диеты, пишет EatingWell.

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Во-первых, важно понимать, что фрукты, несмотря на то, что они сладкие, богаты необходимыми питательными веществами. Они являются естественным источником углеводов, включая как простые сахара, так и сложные волокна. Хотя это правда, что углеводы могут влиять на уровень сахара в крови, не все углеводы созданы одинаковыми. Фрукты содержат смесь простых натуральных сахаров и сложных углеводов, таких как клетчатка. Эта клетчатка особенно полезна, поскольку она замедляет всасывание сахара в кровь, предотвращая тем самым резкие скачки уровня сахара в крови.

Недавние исследования показали, что повышенное потребление фруктов может быть связано с более низким риском развития диабета. Например, систематический обзор и мета-анализ показал, что у людей, потребляющих большее количество фруктов, риск развития диабета снижается на 7 %.

Наука считает следующие "плохие" фрукты на самом деле полезными для нас при диабете:

Авокадо. Авокадо часто избегают из-за его жирности, но он богат полезными ненасыщенными жирами и практически не содержит сахара. Было установлено, что он положительно влияет на уровень глюкозы и инсулина в крови, особенно если включить его в завтрак. Банан. Спелые бананы содержат больше сахара, но недозрелые зеленые бананы — хороший источник резистентного крахмала, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови и бороться с инсулинорезистентностью. Даже спелые бананы полезны благодаря содержанию клетчатки. Манго. Этот тропический фрукт обеспечивает хорошую дозу ежедневной потребности в клетчатке и, как было доказано, повышает сытость и снижает скачки сахара в крови, если есть его в свежем виде по сравнению с сушеным аналогом или другими высокоуглеводными закусками. Апельсины. Богатые клетчаткой и витамином С, апельсины являются разумным выбором для лечения диабета. Содержание клетчатки помогает регулировать уровень сахара в крови и обеспечивает чувство сытости. Чернослив. Чернослив — сухофрукт с низким содержанием сахара, полезен для контроля уровня сахара в крови и здоровья кишечника. Он также способствует поддержанию минеральной плотности костной ткани, что является важным фактором, поскольку у людей с диабетом повышен риск развития остеопороза. Арбуз. Несмотря на свою сладость, арбуз имеет низкую гликемическую нагрузку и содержит важные антиоксиданты, полезные для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Согласно последним исследованиям, фрукты могут и должны быть частью сбалансированной диеты, даже для тех, кто страдает диабетом. Главное — употреблять их в меру и сочетать с другими питательными веществами, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови. Авокадо, бананы, манго, апельсины, чернослив и арбуз — вот лишь несколько примеров фруктов, которые могут поддержать здоровье, если включить их в полноценный рацион. Как всегда, лучше всего проконсультироваться с медицинским работником или зарегистрированным диетологом, чтобы составить подходящий для вас план питания.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.