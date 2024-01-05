Двуликий мир с дождями из железа. Телескоп Хаббл показал погоду на горячем Юпитере (видео)

В атмосфере экзопланеты WASP-121b из-за огромной температуры и особенного расположения бушуют мощные циклоны и штормы.

Космический телескоп Хаббл увидел циклоны, которые бушуют в атмосфере планеты WASP-121b, расположенной на расстоянии 880 световых лет от нас. Благодаря компьютерному моделированию ученые, опубликовавшие исследование на сервере препринтов arXiv, смогли больше узнать о погоде на горячем Юпитере. Здесь идут дожди из смеси железа, бария, титана и ванадия, пишет Space.

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Экзопланета WASP-121b, принадлежащая к классу горячий Юпитер, в 1,16 раз больше Юпитера по массе и находится на расстоянии 3,88 млн км от своей родной звезды. Это всего лишь 2,6% расстояния от Земли до Солнца. При этом год на этой планете длится всего 1,27 земных дня.

Из-за такого близкого расположения к своей звезде планета WASP-121b всегда обращена к ней только одной стороной. То есть на одной стороне всегда день, а на другой — всегда ночь. Температура на дневной стороне экзопланеты составляет примерно 2 329 градусов Цельсия. Из-за такой жары атмосфера этого мира расширяется и планета становится на 75% больше Юпитера по размеру.

Ученые считают, что на дневной стороне экзопланеты испаряются железо, барий, оксиды титана и ванадий, а затем они выпадают в виде дождя на ночной стороне планеты, в частности на границе между двумя полушариями с разными показателями температуры.

Художественное представление планеты WASP-121b, когда она вращается очень близко к своей звезде, а тепло вызывает появление мощных циклонов Фото: NASA

Космический телескоп Хаббл проводил несколько наблюдений за этой планетой, что позволило ученым получить представление о погодных условиях в этом мире. Авторы исследования использовали данные телескопа Хаббл и компьютерного моделирования, созданного на их основе, чтобы точно смоделировать погоду на газовом гиганте.

Как показали наблюдения, атмосфера планеты WASP-121b является очень динамичной, ведь изменения температуры между дневной и ночной стороной горячего мира создают огромные циклоны и штормы. При этом происходит смешивание горячих и холодных газов по всей планете, благодаря перемещению циклонов. Погода на газовом гиганте меняется каждые 5 планетарных дней. Учитывая очень короткую продолжительность года, то эти изменения происходят чрезвычайно быстро.

Эта визуализация показывает погодные условия на экзопланете WASP-121b. Это видео было замедлено, чтобы подробнее наблюдать за структурой атмосферы экзопланеты

По словам ученых, новый набор данных представляет собой значительный объем времени наблюдений за одной планетой и в настоящее время является единственным последовательным набором таких повторных наблюдений.

Учитывая то, что WASP-121b является газовым гигантом и здесь очень жарко, то там нет условий для существования жизни. Тем не менее метод изучения погоды на этой планете можно будет применить для изучения погоды на каменистых мирах, похожих на Землю, считают ученые. Это особенно важно во время поисков планет, пригодных для жизни.

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