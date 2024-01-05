С черными глазами и "плащом" из тысяч детей: сделаны редкие кадры глубоководного кальмара (видео)

Исследователям удалось заснять удивительный момент, как головоногий моллюск путешествует в океане, таща за собой еще не вылупившихся детей.

Океан покрывает более 70% поверхности Земли и все еще остается одним из самых мало изученных мест на планете. В особенности покрыто тайной то, что происходит глубоко в океане — в его самых темных и холодных водах, пишет Live Science.

На этот раз ученым удалось запечатлеть редкого глубоководного черноглазого кальмара (Gonatus onyx), бороздящего океан у побережья Коста-Рики. Известно, что некоторые виды кальмаров высаживают яйца, черноглазый кальмар как раз относится к ним. На кадрах видно, как он плывет в толще воды и тащит за собой кладку с тысячами невылупившихся потомков, подвешенных "на крючках" на его руках.

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Удивительные кадры того, как черноглазый кальмар путешествует с детьми в океане и хлопает плавниками, чтобы продолжать двигаться, было заснято учеными из Института океана Шмидта, которые и организовали экспедицию.

Отметим, что морские биологи уже давно предполагали, что черноглазые кальмары и и другие виды головоногих моллюсков откладывают яйца группами на дне океана, предоставляя им возможность развиваться и вылупливаться независимо. Однако в 2001 году все изменилось, когда научному сотруднику Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бей (MBARI) Брэда Сейбела, удалось наблюдать за черноглазым кальмаром, высиживающим мешок с яйцами в каньоне Монтерей, у побережья Калифорнии.

В 2005 году Сейбелу с коллегами удалось описать насиживающее поведение самок черноглазого кальмара, которые несут в воде около 3000 яиц, пока молодые особи не вылупятся и не уплывут. Известно, что кальмары используют свои руки, чтобы прокачивать свежую воду через яичную массу, предполагается, что именно это помогает им обеспечивать яйца необходимым кислородом.

Отметим, что черноглазые кальмары являются одними из самых распространенных головоногих моллюсков в Тихом и Атлантическом океанах. Ученым известно, что в северной части Тихого океана черноглазые кальмары, как правило, обитают на глубине около 1900 метров.

Известно, что представители этого вида обладают нейтральной плавучестью — простыми словами, им не требуется никаких усилий, чтобы плавать. В то же время откладывающие кальмары не могут плавать очень быстро, а потому становятся легкой добычей для морских млекопитающих.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какой кальмар является самым большим на Земле.