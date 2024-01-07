Спасти Землю от закипания: одного лишь сокращения парниковых выбросов будет недостаточно

Человечеству потребуется нечто большее, чем отказ от ископаемого топлива, чтобы предотвратить климатический коллапс.

Более 200 лет назад ученые впервые узнали о том, что поглощающие инфракрасное излучение парниковые газы нагревают поверхность Земли. Также стало известно о том, что содержание парниковых газов в атмосфере Земли меняется как естественным путем, так и в результате деятельности человека. С тем пор ученые провели множество исследований и запустили мощную кампанию по отказу от использования ископаемого топлива для снижения парниковых выбросов, пишет SciTechDaily.

Увы, новое исследование команды из Университета Оксфорда показывает, что одного только сокращения выбросов парниковых газов будет недостаточно для предотвращения климатического коллапса, нависшего над Землей. К таким выводам пришла исследовательская группа на основе анализа климатических данных, проведенного исследователем Джеймсом Хансеном.

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Еще в 1965 году Роджер Ревелл впервые заявил о том, что индустриализация нашего мира не пройдет бесследно. Фактически люди проводят "огромные геофизические эксперименты", сжигая ископаемое топливо, что приводит к увеличению выбросов углекислого газа. Фактически именно Ревелл стал первым ученым в мире, изучавшим глобальное потепление и заявившим, что уровень CO2 в атмосфере Земли достиг уровня, которого не наблюдалось миллионы лет.

Исследование, проведенное еще в 1979 году Национальной академией наук США, пришло к выводу, что рост количества углекислого газа в атмосфере Земли вдвое при фиксированных ледниковых щитах, вероятно, приведет к глобальному потеплению на 1,5–4,5°С. Этот диапазон был слишком большим, а потому существовала некая неопределенность относительно задержки потепления.

Новое исследование, по сути, дало вторую жизнь исследованию 1979 года. Ученые провели переоценку чувствительности климата на основе улучшенных палеоклиматических данных. В результате они обнаружили, что климатическая система Земли в действительности более чувствительна, чем мы считали ранее.

Авторы исследования пришли к выводу, что большая часть ожидаемого потепления из-за парниковых газов в прошлом столетии была компенсирована охлаждающим эффектом искусственных аэрозолей — мелких частиц в воздухе. Однако с 2010 года количество аэрозолей в атмосфере планеты резко сократилось, что полезно для здоровья человека, однако усугубляет процесс глобального потепления.

Теперь ученые предполагают, что после 2010 года и сокращения уровня аэрозолей в атмосфере Земли, глобальное потепление будет лишь ускоряться и вскоре уровень естественной изменчивости климата будет превышен. Данные ученых свидетельствуют, что с 1970 по 2010 годы скорость глобального потепления Земли за десятилетие составляла 0,18°C, однако с 2010 года она увеличилась до 0,27°C за десятилетие. Таким образом, ученые предполагают, что мы преодолеем рубеж потепления Земли на 1,5°C уже в этом десятилетии, а уровень 2°C будет достигнут в течение следующих двух десятилетий.

В конечном итоге Хансен с коллегами описали несколько шагов, которые в действительности могут помочь человечеству не допустить "закипания Земли":

во-первых , достижение быстрого сокращения выбросов парниковых газов требует повышения внутренней платы за выбросы углерода;

, достижение быстрого сокращения выбросов парниковых газов требует повышения внутренней платы за выбросы углерода; во-вторых , потребуется поддержка ядерной энергетики в дополнение к возобновляемым источникам энергии;

, потребуется поддержка ядерной энергетики в дополнение к возобновляемым источникам энергии; в-третьих, развитым странам необходимо сотрудничать с развивающимися, чтобы помочь им достичь энергетического пути, необходимого для решения климатической проблемы.

Но, даже при выполнении всех этих шагов, глобальное потепление Земли, вероятно, достигнет уровня с опасными последствиями. Хансен с коллегами считают, что потребуются новые дополнительные исследования, направленных на решение огромного энергетического дисбаланса Земли.

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