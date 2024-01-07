Самый зоркий глаз. Удастся ли вам отыскать 3 отличия на изображении всего за 11 секунд?

Всего один тест, занимающий менее одной минуты, позволит понять, насколько вы внимательны к деталям и как хорошо видите.

Головоломки "Найди отличие" улучшают память и быстроту мышления — об этом уже давно известно исследователями. Также подобные тесты позволяют проверить вашу внимательность к деталям и способность находить отличия между почти идентичными изображениями, пишет Jagran Josh.

В современном мире чрезвычайно важно иметь мощный ум, а исследователи считают, что игры, в которых нужно находить различия между изображениями с небольшими различиями, помогают обострить внимательность к деталям, а также развивают мыслительные способности человека.

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В результате игра "Найди отличия" может стать отличным выбором, чтобы совместить приятное с полезным — скоротать время и стимулировать наш ум. Насколько вы внимательны к деталям, можно проверить с помощью простого теста: у вас есть два изображения, на которых нужно найти 3 отличия всего за 11 секунд.

На изображении выше представлены два похожих рисунка, на которых можно заметить спортсменку, готовящуюся к марафону. Бегунья находится в исходной позиции, о чем свидетельствует ее поза. Однако несмотря на то, что изображения почти идентичными, между ними есть три отличия. Сможете ли вы найти их всего за 11 секунд?

Исследователи отмечают, что успешное завершение игры "Найди отличия" помогут улучшить память, а также зрительное восприятия. Кроме того подобные упражнения позволяют улучшить нашу способность концентрироваться.

Различия на зображениях спортсменок Фото: Fox Puzzle/YouTube

Три отличия на изображениях показаны на фото вверху, а именно:

прическа бегуньи; топ бегуньи; шорты бегуньи.

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