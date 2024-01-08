Все дело в атмосфере. Действительно ли виниловые пластинки звучат лучше цифровой записи?

Исследователи рассказали о плюсах и минусах винила, а также поставили точку в споре о том, какие носители звучат лучше.

Для некоторых любителей музыки ничто и никогда не заменит теплое потрескивание виниловой пластинки. Причем статистика показывает, что не только одержимые Hi-Fi влюблены в этот формат: в 2023 году во всем мире было продано почти 6 миллионов винилов — это самый высокий уровень продаж с 1990 года, пишет Daily Mail.

Заядлые коллекционеры уверены в превосходном качестве винила и поддерживают утверждение о том, что музыка на виниловых пластинках звучит лучше, но так ли это на самом деле? Точку в этом споре, длящимся десятилетия, поставили ученые.

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Что такое виниловые пластинки

По словам ученых, виниловые пластинки, по сути, можно воспринимать как миниатюрные копии исходной звуковой волны. Изначально музыка записывается в студии, затем редактируется и проходит мастеринг, а далее в виде цифрового формата отправляется на токарный станок, нарезающий звуковую волну на лаковый пластик.

После этого его покрывают металлом, образуя штамп, который затем используется для вдавливания капель ПВХ в готовую пластинку. Далее пластинка попадает в магазины, а затем в руки любителя винилов: когда приходит время воспроизведения, игла следует по канавкам на пластике и преобразует их в электрический сигнал, отправляющийся на динамики.

В теории это значит, что звуковая волна в своем первоначальном виде доносится до ваших ушей в целости и сохранности.

Чем отличается цифровая технология

По словам ученых, цифровая музыка не способна полностью воспроизвести аналоговый сигнал, присутствующий на пластинке. Дело в том, что в цифровых сигналах используются лишь единицы и нули, а вовсе не непрерывные значения, а потому этот процесс больше похож на попытку воспроизвести кривую, используя лишь квадратные прямоугольники.

Преимущество цифрового формата заключается в том, что сжимая исходную информацию, вы можете поместить в цифровой формат значительно больше данных, чем когда-либо сможете разместить на виниле.

По словам владельца и старшего инженера Telegraph Mastering Адама Гонсалвеса, каждая цифровая запись, по сути, представляет собой коллекцию десятков тысяч семплов того, что изначально было аналоговой записью.

Некоторые эксперты утверждают, что переход от аналогового к цифровому в действительности может привести к потере информации, присутствующей в исходной записи. Однако эксперты считают, что в этом утверждении не так много научной истины. Например, по словам Гонсалвеса, сегодня существуют цифровые форматы, которые достигают "абсурдного и психотического" уровня детализации. Простыми словами, скорости семплирования музыки в формате MP3 более чем достаточно для обеспечения идеального воспроизведения любого аналогового звука.

Недостатки винила

Цифровая музыка при наличии подходящих динамиков обеспечит совершенно точное воспроизведение оригинальной записи. Но это, по словам Гонсалвеса, не единственные преимущества перехода на цифровые технологии.

Во-первых, разница между самыми громкими и самыми тихими частями у цифрового формата значительно больше, чем у винила.

Во-вторых, динамический диапазон цифровых форматов находится в пределах более 90 дБ, для сравнения у винила — лишь 70дБ. Поскольку децибелы не являются линейной шкалой, это значит, что цифровой формат имеет в 10 раз больший диапазон, чем у винила.

В-третьих, физическая конструкция создает целый ряд уникальных проблем

продолжительность ограничена примерно 40 минутами;

игла может не улавливать часть информации, создавая "шипящие" звуки;

треки в конце стороны звучат хуже, чем вначале

ограничения того, что можно записать на винил: резкий переход из-за громких басов и эффектов может привести к тому, что игла попросту выскочит из канавки.

Преимущества винила

Еще в 1954 году Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии (RIAA) разработала стандартную кривую выравнивания, чтобы помочь продюсерам. Это помогло установить громкость различных тонов на пластинке, предотвращая выскакивание иглы и ограничило искажения.

По словам Гонсалвеса, в действительности эта кривая очень близко соответствует тому, как люди слышат звук. Например, контур равной громкости показывает, что звук должен быть намного громче в верхних и нижних частях слышимого спектра, чтобы его можно было слышать так же громко, как звуки в середине.

Эксперт отмечает, что в действительности винил может не соответствовать оригинальному мастерингу, однако звук, который мы имеем на выходе, многим может прийтись по душе.

Действительно ли звук на виниле лучше?

По словам Майкла Ювинса, старшего преподавателя кафедры музыки и аудиотехнологий в Университете Вулверхэмптона, технические подробности о звуковых волнах и частотах дискредитации являются важными для звукоинженеров, но в действительности едва ли важны для обычного меломана.

По словам Ювинса, когда они с коллегами впервые начали изучать этот вопрос, они обнаружили, что на самом деле между этими двумя форматами не слишком большая разница. У всех людей разные слуховые системы, а потому все мы так или иначе слышим то или иное произведение. Так в чем же тогда дело и почему многие люди считают, что винил звучит лучше?

Ювинс отмечает, что на самом деле все дело в атмосфере. Тот факт, что мы можем держать пластинку в руках и рассматривать буклет больше похоже на ритуал, который воздействует на опыт. К слову, ранее ученые провели эксперимент, в котором людям предлагали послушать музыку, говорили, что она записана на виниле. Результаты показали, что большинство считали, что она звучит "более полноценно", причем не важно был ли это винил или нет.

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