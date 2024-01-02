Всю свою жизнь пауки играют музыку на тонком полотне: ученые воспроизвели эти песни (видео)

Вдохновившись жизнью пауков, исследователи создали новый музыкальный инструмент под названием "Паучье полотно".

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В значительной степени пауки полагаются на осязание, чтобы исследовать мир вокруг себя: их тела и ноги покрыты крохотными волосками и щелями, позволяющими различить разные виды вибраций. Именно таким образом они узнают о добыче, попавшей в ловушку паутины, и могут отличить ее появление от дуновения ветра или появления другого паука, пишет Science Alert.

Наблюдая за жизнью пауков, ученые обнаружили, что каждая нить паутины производит своеобразный тон. В результате несколько лет назад исследователям удалось создать нечто необычное — музыкальный инструмент под названием "Паучье полотно". С помощью этого инструмента команда смогла интерпретировать трехмерную структуру паутины в музыку. Отметим, что "Паучье полотно" было создано в сотрудничестве художником Томасом Сарасено и командой из Массачусетского технологического института.

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После этого команда продолжила работу, чтобы усовершенствовать свое детище, добавив интерактивный компонент виртуальной реальности, позволяющий людям выходить в Сеть и взаимодействовать с ним. Авторы исследования полагают, что их работа не только поможет лучше понять трехмерную архитектуру паутины, но также позволит лучше изучить вибрационный язык пауков.

По словам соавтора исследования, инженера Маркуса Бюлера, пауки, по сути, живут в среде вибрирующих струн и видят окружающий мир посредством этих вибраций, имеющих разные частоты.

Когда вы думаете о паутине, вы, скорее всего, думаете о паутине ткача-шара: плоская, круглая, с радиальными спицами, вокруг которых паук строит спиральную сеть. Однако большинство паутины не относятся к такому типу, а построены в трех измерениях — например, листовая паутина, спутанная паутина и воронкообразная паутина.

В ходе исследования ученые поместили тропического паука Cyrtophora citricola в вольер и подождали, пока он не заполнит его трехмерной паутиной. Далее они использовали листовой лазер и смогли создать изображение высокой четкости двумерных сечений паутины. Затем команда использовала специальный алгоритм и собрала воедино трехмерную архитектуру сети из двумерных сечений. В результате им удалось превратить это в музыку: разным нитям паутины были присвоены разные звуковые частоты.

Авторы исследования отмечают, что ранее их детище позволяло пользователям лишь слушать музыку пауков, однако новое обновление инструмента позволяет не только слушать музыку, но и фактически создавать его в виртуальном мире. Команда также отмечает, что в дальнейшем они планируют развивать инструмент, чтобы в конце концов иметь возможность развить навык общения с пауками на их языке.

Ранее Фокус писал о том, что пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных.