Усе своє життя павуки грають музику на тонкому полотні: вчені відтворили ці пісні (відео)

Надихнувшись життям павуків, дослідники створили новий музичний інструмент під назвою "Павуче полотно".

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Значною мірою павуки покладаються на дотик, щоб досліджувати світ навколо себе: їхні тіла і ноги вкриті крихітними волосинками й щілинами, що дають змогу розрізнити різні види вібрацій. Саме таким чином вони дізнаються про здобич, що потрапила в пастку павутиння, і можуть відрізнити її появу від подиху вітру або появи іншого павука, пише Science Alert.

Спостерігаючи за життям павуків, учені виявили, що кожна нитка павутини видає своєрідний тон. У результаті кілька років тому дослідникам вдалося створити щось незвичайне — музичний інструмент під назвою "Павуче полотно". За допомогою цього інструменту команда змогла інтерпретувати тривимірну структуру павутини в музику. Зазначимо, що "Павуче полотно" було створено у співпраці художником Томасом Сарасено і командою з Массачусетського технологічного інституту.

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Після цього команда продовжила роботу, щоб удосконалити своє дітище, додавши інтерактивний компонент віртуальної реальності, що дає змогу людям виходити в Мережу і взаємодіяти з ним. Автори дослідження вважають, що їхня робота не тільки допоможе краще зрозуміти тривимірну архітектуру павутини, а й дасть змогу краще вивчити вібраційну мову павуків.

За словами співавтора дослідження, інженера Маркуса Бюлера, павуки, по суті, живуть у середовищі струн, що вібрують, і бачать навколишній світ за допомогою цих вібрацій, що мають різні частоти.

Коли ви думаєте про павутину, ви, найімовірніше, думаєте про павутину ткача: плоска, кругла, з радіальними спицями, навколо яких павук будує спіральну мережу. Однак більшість павутиння не належать до такого типу, а побудовані в трьох вимірах — наприклад, листова павутина, сплутана павутина і лійкоподібна павутина.

Під час дослідження вчені помістили тропічного павука Cyrtophora citricola у вольєр і почекали, поки він не заповнить його тривимірною павутиною. Далі вони використовували листовий лазер і змогли створити зображення високої чіткості двовимірних перетинів павутини. Потім команда використала спеціальний алгоритм і зібрала докупи тривимірну архітектуру мережі з двовимірних перетинів. У результаті їм вдалося перетворити це на музику: різним ниткам павутини було присвоєно різні звукові частоти.

Автори дослідження зазначають, що раніше їхнє дітище давало змогу користувачам лише слухати музику павуків, однак нове оновлення інструменту дає змогу не лише слухати музику, а й фактично створювати її у віртуальному світі. Команда також зазначає, що надалі вони планують розвивати інструмент, щоб врешті-решт мати можливість розвинути навичку спілкування з павуками їхньою мовою.

Раніше Фокус писав про те, що павуки-скакуни володіють унікальними навичками хребетних.