NASA планирует изучать Марс с помощью огромного самолета на солнечной энергии (фото)

Самолет MAGGIE сможет преодолеть на одном заряде 179 км за почти за 8 дней на высоте 1000 метров над поверхностью Марса.

После успеха марсианского вертолета Ingenuity, NASA нацелилось на использование в изучении Марса гораздо большего летательного аппарата. Космическое агентство США представило единственную в своем роде футуристическую концепцию самолета на солнечной энергии, который сможет летать на огромной высоте и при этом подниматься и садиться на поверхность Марса вертикально. Новый самолет, предложенный компанией Coflow Jet называется Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer (MAGGIE) и NASA выбрало этот проект в качестве потенциальной технологии для дальнейшей реализации, пишет Interesting Engineering.

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Согласно заявлению NASA, самолет MAGGIE, работающий на солнечной энергии, предназначен для полетов в разреженной атмосфере Марса на большой высоте. При этом для взлета и посадки ему не нужно специальная полоса, ведь он должен подниматься в воздух и приземляться на поверхность планеты вертикально.

В частности, планируется, что этот самолет будет летать на высоте 1000 метров и при этом сможет преодолеть 179 км за почти 8 марсианских дней на одном заряде батареи. Ученые считают, что за 1 марсианских год самолет сможет преодолеть более 16 тысяч км во время своих исследований Красной планеты со скоростью примерно 0,25 Маха (1 Мах — это скорость звука или 1224 км/час).

Самолет MAGGIE сможет преодолеть на одном заряде 179 км за почти за 8 дней на высоте 1000 метров над поверхностью Марса Фото: NASA

Согласно предварительным планам NASA, MAGGIE сможет провести на Марсе как минимум три обширных атмосферных и геофизических исследования планеты. С помощью самолета ученые хотят разгадать тайны, связанные с марсианской геофизикой, химией атмосферы и потенциалом планеты для поддержания прошлой или настоящей жизни. Эти данные помогут лучше понять разные явления на Марсе и вообще улучшать понимание природы планеты.

Ученые из NASA считают, что успешная демонстрация этой технологии на Марсе может открыть новые возможности для создания летательных аппаратов для исследования и других миров Солнечной системы.

Но пока что, разработка этого самолета требует новых технологических решений и тем не менее NASA приняло этот проект Coflow Jet как потенциальную технологию, которая будет реализована в будущем.

Как уже писал Фокус, новая ракета-носитель отправила первый за 50 лет посадочный аппарат США на Луну. Ракета-носитель Vulcan успешно вывела в космос посадочный модуль Peregrine от частной компании Astrobotic. Если он успешно приземлиться на Луне в конце февраля, то таким образом это будет первая в истории частная миссия, осуществившая мягкую посадку на спутнике Земли.

Также Фокус писал о том, что с помощью данных марсохода Perseverance ученые из NASA показали, как выглядит поверхность кратера Езеро на Марсе, где в далеком прошлом находилась жидкая вода на поверхности. Может быть даже здесь существовала марсианская жизнь.