Самый опасный для Земли астероид, которого на самом деле не было: что это был за объект

Захватывающая история произошла по вине автоматизированной системы Нортхолтского филиала обсерватории.

Команда Нортхолтских обсерваторий занимается мониторингом околоземных объектов, проводя десятки тысяч наблюдений. Именно эта группа ученых обнаружила опасный для Земли астероид, которого никогда не существовало, пишет IFLScience.

В апреле 2020 года сотрудники Нортхолтского филиала обсерватории, который располагается в Лондоне, обнаружили странный объект. Собранные данные были переданы в международный Центр малых планет (MPC), который также занимается сбором данных и рассчитывает обриты околоземных объектов.

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Во этой истории стоит подчеркнуть, что объект был обнаружен с помощью автоматизированных исследований, а не путем прямого наблюдения. Получив эти данные, MPC рассчитал орбиту объекта и дал ему официальное обозначение 2020 GL2.

В это же время, Лаборатория реактивного движения NASA имеет свою систему под названием Sentry, которая рассчитывает риск возможного столкновения с Землей. Система всегда использует самые последние каталоги наблюдений, и если есть доступная орбита того или иного объекта, Sentry вычислит угрозу его столкновения с планетой. Орбита GL2 2020 оказалась достаточно рискованной, вероятность его столкновения с Землей в 2028 году составила 1 к 400 000.

На первый взгляд, это не такая уж и большая вероятность, но сроки сближения были слишком короткими. Дело в том, что большинство астероидов, представляющих угрозу для планеты, долетят к Земле через десятилетия, если не столетия, как в случае с астероидом Бенну. Таким образом у человечества есть время, чтобы устранить риск.

К счастью, объект 2020 GL2 оказался вовсе не астероидом, а космическим аппаратом BepiColombo миссии Европейского космического агентства.

Аппарат находится на пути к Меркурию, а для того, чтобы добраться туда быстрее аппарат использовал облет Земли, чтобы выйти на необходимую орбиту. Именно 10 апреля аппарат облетал Землю, когда его зафиксировали автоматические системы наблюдения.

К 2028 году аппарат не упадет на нашу планету, так как будет занят подробным изучением Меркурия.

После того, как ошибку обнаружили, официальные данные об опасном "астероиде" GL2 2020 были удалены.

Кстати, это не первый случай, когда космические аппараты принимают за опасные астероиды, такая же история приключилась с аппаратами Rosetta (объект был назван 2007 VN84) и Gaia (2015 HP116).

Напомним, первые 5 астероидов в этом году уже летят к Земле, один размером с два футбольных поля. Потенциально опасными для Земли астероидами считаются космические камни, которые приближаются к нашей планете ближе, чем на 7,5 млн км и при этом они должны иметь размер более 150 метров.