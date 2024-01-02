Первые 5 астероидов в этом году уже летят к Земле: один размером с два футбольных поля

Астероиды считаются опасными для Земли, если имеют определенный размер и приближаются к планете на определенное расстояние.

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В ближайшие дни к Земле на достаточно близкое расстояние по космическим меркам приблизятся стразу 5 астероидов разных размеров. При этом один из них имеет размер двух футбольных полей. А двое из космических камней были обнаружены 1 января 2024 года. Об этом сказано на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

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Потенциально опасными для Земли астероидами считаются космические камни, которые приближаются к нашей планете ближе, чем на 7,5 млн км и при этом они должны иметь размер более 150 метров. Для сравнения среднее расстояние от Земли до Луны составляет 385 тысяч км.

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Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA с помощью специальных детекторов ежедневно наблюдают за окрестностями нашей планеты, чтобы выявить приближающиеся к нам астероиды. Наблюдения помогают оценить размер объекта и его расстояние. Также ученые отслеживают траекторию полета астероидов, чтобы выяснить, представляют ли они реальную угрозу для нашей планеты. Считается, что даже камень диаметров в несколько десятков метров, который упадет на Землю, может причинить значительные разрушения. Если говорить об объектах размером более 1 км, то они могут вызвать катастрофу планетарного масштаба.

Какие астероиды летят к Земле в первую неделю января 2024 года?

Потенциально опасными для Земли астероидами считаются космические камни, которые приближаются к нашей планете ближе, чем на 7,5 млн км и при этом они должны иметь размер более 150 метров Фото: ScienceAlert

1 января этого года ученые обнаружили новый астероид, получивший название 2024 АА, который имеет размер 11 метров и уже вечером 2 января приблизится к Земле на расстояние 610 тысяч км, то есть это почти в 2 раза дальше, чем находится Луна.

Также вместе с вышеуказанным камнем к нашей планете приблизится на расстояние 1 730 000 км более крупный астероид, обнаруженный в прошлом году. Астероид под названием 2023 YR имеет размер 37 метров.

3 января на расстояние 4 070 000 км подлетит астероид, обнаруженный 5 лет назад под названием 2019 КК5, диаметром 94 метра, что можно сравнить с высотой небоскреба.

6 января на расстояние 2 310 000 км подлетит к Земле астероид под названием 2024 АС, который был обнаружен 1 января этого года. Его размер можно сравнить с длиной пассажирского авиалайнера – 26 метров.

Замыкает пятерку летящих к Земле космических камней потенциально опасный астероид под названием 2002 AY1, обнаруженный еще 22 года назад. Нашу планету 8 января будет отделять от этого камня 5 800 000 км, но размер астероида впечатляет – 219 метров. То есть этот камень по размеру похож на 2 футбольных поля.

По данным ученых из NASA, ни один из этих астероидов не должен упасть на Землю, но как известно, космос – это непредсказуемое место.

Как уже писал Фокус, в ночь с 3 на 4 января в ночном небе можно будет наблюдать за пиком активности метеорного потока Квадрантиды. Считается, что каждый час можно будет увидеть более 100 "падающих звезд".