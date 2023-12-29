Билеты в первый ряд. Аппарат OSIRIS-REx все же отправится посмотреть на Бога хаоса

В NASA окончательно решили отправить аппарат к астероиду Апофис, чтобы наблюдать за его пролетом рядом с Землей.

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В NASA приняли окончательное решение по поводу аппарата OSIRIS-REx, который ранее взял образцы почвы с астероида Бенну. Теперь его отправят к астероиду (99942) Апофис, который вскоре пролетит рядом с Землей, пишет IFLScience.

Из-за потенциальной угрозы для Земли, астероид получил имя в честь египетского божества, который в обличие змея олицетворял собой мрак, зло и хаос. Такой выбор имени, по большей части, был обусловлен ранними исследованиями, которые предрекли столкновение Апофиса с Землей. Но более поздние работа позволили исключить падение астероида в следующем столетии.

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Астероид не слишком велик, чтобы стать вторым "убийцей динозавров", который вызвал массовое вымирание на планете, но вряд ли кто-то захочет находиться на континенте, куда упадет космический камень.

Станция OSIRIS-REx будет вести наблюдение за Апофисом, когда астероид пролетит всего в 32 тыс. км от Земли. К примеру, геостационарные спутники вращаются вокруг нашей планеты намного выше.

Считается, что астероиды такого размера проходят настолько близко к Земле только один раз в 7,5 тыс. лет. Сильная гравитация Земли может вызвать некоторые эффекты на поверхности Апофиса.

"OSIRIS-APEX (новое название миссии, — ред.) займется изучением Апофиса во время его близкого пролета, что позволит нам увидеть, как его поверхность меняется под действием гравитации Земли", — говорит доктор Эми Саймон из Центра космических полетов им. Годдарда NASA.

Такой близкий пролет рядом с Землей, может изменить период за который Апофис делает оборот вокруг своей оси. Сейчас он составляет около 30 земных часов. В NASA также полагают, что земная гравитация также могла бы вызвать землетрясение на астероиде, во время которого могут оголиться более глубокие его части.

"Рекордное сближение – это великолепный естественный эксперимент. Он поможет нам понять, как обломки в ранней Солнечной системе в конце концов превратились в планеты", — говорит доктор Дэни Мендоса Делла Джустина, главный исследователь OSIRIS-APEX в Университете Аризоны в Тусоне.

Кроме этого, Апофис относится к астероидам S-типа, а это значит, что в его внутренностях много кремния. Ученым известно, что большинство опасных для Земли астероидов относятся именно к вышеупомянутому типу. В это же время, астероиды Бенну и Рюгу – углеродистые.

Поэтому соответствующие механизмы защиты должны отличаться в зависимости от типа астероида.

OSIRIS-APEX потребуется шесть пролетов вокруг Солнца и три пролета вокруг Земли, чтобы выйти на правильную орбиту. Таким образом, аппарат прибудет на место с лучшим обозрением только в апреле 2029 года, незадолго до пролета Апофиса, который состоится 13 апреля.

После аппарат продолжит наблюдение за астероидом еще на протяжении последующих 18 месяцев.

Напомним, ученые рассказали, что при столкновении Апофиса c Землей, высвободилось бы 1717 мегатонн энергии, в 30 раз больше, чем после испытания в 1961 году самой мощной в мире советской термоядерной бомбы (бомба АН602, или "Царь-бомба").