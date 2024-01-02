Первый метеорный поток 2024 года: когда в январе наблюдать Квадрантиды (фото)

Во время пика метеорного потока можно будет увидеть до 120 падающих метеоров.

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Земля каждый год проходит через метеорный поток Квадрантиды с 28 декабря по 7 января. Но пик активности этого астрономического явления наступает в ночь с 3 на 4 января, пишет Live Science.

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Метеорные потоки, которые еще называют "падающими звездами", являются обычным астрономическим явлением. Когда маленькие каменистые частицы врезаются в атмосферу Земли, то они сгорают там из-за высокой скорости и трения и оставляют за собой яркие полосы света. Это происходит из-за того, что метеоры нагреваются и выделяют энергию, которая видна в виде света.

В основном метеорные потоки представляют собой обломки комет, которые во время сближения с Солнцем тают, ведь это ледяные тела, и сбрасывают часть вещества в космос. Эти каменистые частицы затем летают вокруг Солнца, и Земля проходит сквозь них в разное время года. При этом в атмосферу Земли попадают метеоры из разных метеорных потоков.

Первый метеорный поток 2024 года называется Квадрантиды и пик его активности наступит в ночь с 3 на 4 января. Больше всего "падающих звезд", до 120 в час, можно будет увидеть в ночном небе за несколько часов до рассвета.

Астрономы считают, что метеорный поток Квадрантиды возник не в результате таяния кометы, а является обломками астероида под названием 2003 EH1, обнаруженного 21 год назад. Этот космический камень совершает полный оборот вокруг Солнца за 5,5 лет.

Земля каждый год проходит через метеорный поток Квадрантиды с 28 декабря по 7 января. Но пик активности этого астрономического явления наступает в ночь с 3 на 4 января Фото: Live Science

Метеорные потоки получают свои названия в основном в честь созвездия, со стороны которого они прилетают на Землю. Название Квадрантиды метеорный поток получил в честь созвездия Стенной Квадрант, хотя оно больше не считается созвездием.

Первый метеорный поток года всегда виден только жителям северного полушария Земли и ученые считают, что в этом году Квадрантиды могут стать самым сильным метеорным потоком. Самое интересное, что пик активности "падающих звезд" будет длиться в течение нескольких часов и продолжится даже после восхода Солнца, но в этом случае падающие метеоры будет очень сложно увидеть.

Известно, что во время пика активности потока Квадрантиды в ночном небе возникают яркие огненные шары, но их не так и много, ведь в основном данный метеорный поток более тусклый по сравнению с другими подобными явлениями. Наблюдения за метеорным потоком может помешать слишком яркая Луна, но все же, как считают ученые, самые яркие сгорающие метеоры будут хорошо видны.

Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA собирается "приземлиться" на Солнце. Солнечный зонд "Паркер" подлетит к Солнцу на рекордное расстояние с рекордной скоростью.

Также Фокус писал о том, что такое пространственно-временной континуум. Люди воспринимают время и пространство как отдельные понятия, но если говорить об условиях, близких к скорости света, то окажется, что их нужно соединить.