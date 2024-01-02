Перші 5 астероїдів цього року вже летять до Землі: один розміром із два футбольні поля

Астероїди вважаються небезпечними для Землі, якщо мають певний розмір і наближаються до планети на певну відстань.

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Найближчими днями до Землі на досить близьку відстань за космічними мірками наблизяться одразу 5 астероїдів різних розмірів. Водночас один із них має розмір двох футбольних полів. А два космічні камені були виявлені 1 січня 2024 року. Про це сказано на сайті Лабораторії реактивного руху NASA.

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Потенційно небезпечними для Землі астероїдами вважаються космічні камені, які наближаються до нашої планети ближче, ніж на 7,5 млн км, і водночас вони повинні мати розмір понад 150 метрів. Для порівняння: середня відстань від Землі до Місяця становить 385 тисяч км.

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Учені з Лабораторії реактивного руху NASA за допомогою спеціальних детекторів щодня спостерігають за околицями нашої планети, щоб виявити астероїди, які наближаються до нас. Спостереження допомагають оцінити розмір об'єкта і його відстань. Також учені відстежують траєкторію польоту астероїдів, щоб з'ясувати, чи становлять вони реальну загрозу для нашої планети. Вважається, що навіть камінь діаметром у кілька десятків метрів, який впаде на Землю, може завдати значних руйнувань. Якщо говорити про об'єкти розміром понад 1 км, то вони можуть спричинити катастрофу планетарного масштабу.

Які астероїди летять до Землі в перший тиждень січня 2024 року?

Потенційно небезпечними для Землі астероїдами вважаються космічні камені, які наближаються до нашої планети ближче, ніж на 7,5 млн км, і водночас вони повинні мати розмір понад 150 метрів Фото: ScienceAlert

1 січня цього року вчені виявили новий астероїд, який отримав назву 2024 АА, має розмір 11 метрів і вже ввечері 2 січня наблизиться до Землі на відстань 610 тисяч км, тобто це майже в 2 рази далі, ніж розташований Місяць.

Також разом зі вищевказаним каменем до нашої планети наблизиться на відстань 1 730 000 км більший астероїд, виявлений минулого року. Астероїд під назвою 2023 YR має розмір 37 метрів.

3 січня на відстань 4 070 000 км підлетить астероїд, виявлений 5 років тому, під назвою 2019 КК5, діаметром 94 метри, що можна порівняти з висотою хмарочоса.

6 січня на відстань 2 310 000 км підлетить до Землі астероїд під назвою 2024 АС, який був виявлений 1 січня цього року. Його розмір можна порівняти з довжиною пасажирського авіалайнера — 26 метрів.

Замикає п'ятірку космічних каменів, що летять до Землі, потенційно небезпечний астероїд під назвою 2002 AY1, виявлений ще 22 роки тому. Нашу планету 8 січня відокремлюватиме від цього каменя 5 800 000 км, але розмір астероїда вражає — 219 метрів. Тобто цей камінь за розміром схожий на 2 футбольні поля.

За даними вчених із NASA, жоден із цих астероїдів не повинен впасти на Землю, але як відомо, космос — це непередбачуване місце.

Як уже писав Фокус, у ніч із 3 на 4 січня в нічному небі можна буде спостерігати за піком активності метеорного потоку Квадрантиди. Вважається, що щогодини можна буде побачити понад 100 "зірок, що падають".