Археологи нашли дом Геракла в иранских горах: там оставлено тайное послание (фото)

В одной из пещер в Иране, вблизи города Сакез, исследователи обнаружили необычную надпись на древнегреческом языке. Если верить выгравированным словам, то эта пещера была домом Геракла.

В Иране, примерно в 70 километрах от города Сакез расположены пещеры Карафту. Высеченные сочетанием природных сил и человеческих рук на протяжении тысячелетий, эти пещеры могут похвастаться богатой историей и удивительной связью с Древней Грецией, пишет GreekReporter.

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Одна из этих пещер, названная "Дом Геракла", хранит особую тайну — древнегреческую надпись на входе в комнату на третьем этаже. Это открытие проливает свет на связи региона с империей Селевкидов, эллинистическим государством, существовавшим с 312 г. до н. э. по 63 г. до н. э., основанным Селевком I Никатором, генералом армии Александра Македонского.

Империя Селевкидов, возникшая в результате разделения огромной империи Александра после его смерти, известна своей толерантностью к различным культурам и религиям. Однако греческий язык и обычаи доминировали. Пещеры Карафту, расположенные в провинции Курдистан, вероятно, служили лагерем или гарнизоном для селевкидских воинов, о чем свидетельствуют археологические находки.

Местонахождение найденной пещеры

Археологи нашли следы человеческого проживания в этих пещерах на протяжении веков. Стратегическое расположение места вдоль знаменитого Шелкового пути, соединявшего Европу с Китаем, делало его важным в древности.

Таинственности пещерам Карафта добавило удивительное открытие в начале XIX века. Европейские исследователи нашли в одной из пещер хорошо сохранившуюся греческую надпись, которая гласила "Здесь дом Геракла. Тот, кто войдет в эту пещеру, будет в безопасности".

Помимо своего исторического значения, пещеры дарят посетителям невероятные впечатления, открывая захватывающие виды горного ландшафта Западной Азии, от которых перехватывает дыхание. Пещерный комплекс, образовавшийся в массивном известняковом обнажении миллионы лет назад, позже был расширен древними обитателями, которые высекли ходы, превратив его в небольшое поселение.

Археологи обнаружили в пещерах глиняную посуду и предметы, охватывающие различные исторические периоды. Это уникальное сочетание природной красоты и исторических артефактов делает пещеры Карафту популярным туристическим объектом, привлекающим тысячи посетителей ежегодно.

Эти пещеры рассказывают историю о пересечении древних цивилизаций, где суровые скалы Ирана стали свидетелями сближения греческой и местной культур. Надпись в честь Геракла является свидетельством прочной связи между этими далекими мирами. Пещеры Карафту не только служат историческим местом, но и позволяют заглянуть в разнообразный гобелен человеческой истории, который разворачивался в этом отдаленном уголке мира.

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