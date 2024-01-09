Проклятье Микки Мауса. Люди подвергают собак и кошек пыткам, чтобы придать им мультяшности

Ветеринары предупредили, что процедура, наделяющая питомцев "ушами Микки" в действительности "жестокая и ненужная".

Клиники для домашних животных предлагают новую процедуру, наделяющую питомцев "ушами Микки": кошкам и собакам обрезают уши, чтобы сделать их более похожими на персонажей Диснея. Стоимость процедуры составляет всего около 40 долларов и становится все более популярной в мире, пишет Daily Mail.

Еще более тревожно выглядит то, что десятки интернет-магазинов предлагают специальные зажимы "Сделай сам", позволяющие калечить уши питомцев в домашних условиях. Такая тенденция возмутила китайских ветеринаров: они заявляют, что данная косметическая процедура может причинить животным боль, а также повредить слух и ограничить их способность к общению.

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Новая популярная процедура представляет собой разновидность купирования ушей, при которых уши собак и кошек обрезаются для придания им определенной формы. Сегодня все более распространенным становится обрезание ушей, придающее им круглую форму, напоминающую уши Микки Мауса.

Известно, что для этого животные должны вытерпеть две отдельные процедуры. Во время первой, им вводят наркоз, а затем подвергают получасовой процедуре обрезания уха. Далее следует второй этап — так называемая "фаза укладки", которая может занять от 20 до 60 дней и требует частой корректировки, чтобы форма уха животного осталась неизменной.

К счастью, данная процедура сегодня редко встречается в большинстве ветеринарных клиник, однако чрезвычайно распространена в питомниках. Не менее волнующим выглядит то, что множество нелицензированных интернет-магазинов предлагают владельцам домашних питомцев инструменты, позволяющие самостоятельно провести болезненную процедуру. Данные зажимы фактически ограничивают приток крови к ушам животного, что вызывает смерть клеток, а затем отпадание части уха. Данные кровоостанавливающие зажимы, как правило, продаются в разных размерах и стоят около 3 долларов.

Подобная реклама вызвала возмущение в Китае Фото: Welbo

По словам ветеринаров, к сожалению, в данный момент в Китае нет закона, который бы запрещал эту процедуру. Однако теперь представители общественности призывают правительство объявить эту косметическую процедуру и принять жесткие меры в отношении тех, кто все же попытается ее провести.

Билл Ламберт, руководитель службы здравоохранения, благосостояния и племенной помощи в Кеннел-клубе отмечает, что процедура, наделяющая животных "ушами Микки", может нанести невероятный вред собакам. Исследователи в очередной раз напоминают обществу, что собаки вовсе не являются модным аксессуаром, а такие косметические процедуры попросту "жестоки и не учитывают благополучия животных".

Более ранние исследования уже показали, что собаки используют для общения язык тела, в том числе и движения ушей. Поэтому изменения их внешнего вида не только вызывает стресс и дискомфорт, но также являются весьма болезненными и наносят вред здоровью питомца. Собаки поворачивают уши самостоятельно, направляя звук в ушные каналы, поэтому изменение формы уха может нанести вред их слуху.

Ветеринары также отмечают, что законы многих стран запрещают купировать уши животным, но, увы, не запрещают покупать животных с купированными ушами. Это означает, что люди могут покупать животных, прошедших ненужную косметическую процедуру, не зная, что это незаконно. В результате ученые настаивают на необходимости введения жестких мер и законов, которые бы остановили эти издевательства над животными.

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