Одна из самых больших звезд в Млечном Пути внезапно исчезла: выяснилось, что произошло (фото)

Ученые сделали первые изображения крупным планом огромной звезды RW Цефея и нашли причину ее внезапного исчезновения.

На самом деле красный гипергигант под названием RW Цефея, расположенный примерно в 16 тысячах световых лет от нас, не исчез в прямом смысле этого слова. Гигантская звезда внезапно испытала период резкого изменения яркости, в результате чего он стала более тусклой, то есть ее очень сложно было наблюдать, ведь она была скрыта от обзора с Земли. Теперь же авторы исследования, опубликованного в журнале The Astronomical Journal, нашли причину этого события, пишет Phys.

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Еще в конце 2022 года ученые были удивлены потемнением огромной звезды RW Цефея, которая является примером объекта, который находится на последней стадии своей жизни. Этот красный гипергигант настолько увеличился в размерах в конце своей эволюции, что если бы он находился на месте Солнца, то внешний слой звезды оказался бы за пределами орбиты Юпитера.

В прошлом году авторы исследования с помощью наземных телескопов сделали первое изображение RW Цефея крупным планом, когда она уже снова вернулась к своей нормальной яркости. Это дало возможность обнаружить причину ее странного потемнения.

У старых звезд можно наблюдать незначительные изменения яркости, что связано с изменениями в их внешних слоях. Но ученые обнаружили беспрецедентное снижение яркости примерно на 30% у RW Цефея.

Несмотря на то, что эта звезда имеет огромные размеры, она находится так далеко, что выглядит маленькой светящейся точкой. Но с помощью комплекса из 6 телескопов под названием CHARA Array, расположенного в Калифорнии, США, астрономы смогли впервые увидеть эту звезду крупным планом.

У старых звезд можно наблюдать незначительные изменения яркости, что связано с изменениями в их внешних слоях. Но ученые обнаружили беспрецедентное снижение яркости примерно на 30% у RW Цефея Фото: phys.org

Полученные данные показали, что во внешних слоях звезды происходят динамические движения, что приводит к появлению темных и ярких пятен на ее поверхности. Кроме того, внешний вид звезды изменился за почти год, после того, как было обнаружено потемнение.

Дальнейшие наблюдения показали, что потемнение звезды в видимом диапазоне света было большим, чем в инфракрасном диапазоне. Это указывало на то, что свет скрывало облако пыли. Таким образом, ученые пришли к выводу, что на звезде RW Цефея произошло огромное извержение газа, которое и создало темное облако возле нее. По мере удаления облака оно охлаждалось и создавало рой частиц пыли, которые блокировали большую часть света звезды. Когда же облако начало рассеиваться, то гипергинат снова обрел свою обычную яркость.

Ученые считают, что подобные извержения на звезде уже происходили несколько раз за последние 100 лет, что привело к потере части ее массы. И такие извержения будут продолжать играть роль в потере массы перед тем, как звезда окончательно умрет.

Авторы исследования говорят, что облако газа было выброшено в сторону Земли, а потому можно было увидеть последствия данного катаклизма на RW Цефея.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что темная энергия меняет свои свойства по мере расширения Вселенной и это намекает на новую физику. Новое исследование дает представление о плотности загадочной силы, которая ускоряет расширение Вселенной.

Также Фокус писал о том, что треть известных планет в Млечном Пути наполнена алмазами, как показало новое исследование. Алмазы могут формироваться гораздо проще внутри планет-гигантов, чем считали ученые.