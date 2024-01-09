Неожиданное открытие. Треть планет в Млечном Пути наполнена алмазами: что еще выяснили ученые

Алмазы могут формироваться гораздо проще внутри планет-гигантов, чем считали ученые.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, считают, что на более, чем 1900 планетах в нашей галактике, а это треть из всех известных миров вне Солнечной системы, идут дожди из алмазов. В частности, ученые считают, что атмосфера ледяных планет-гигантов полна драгоценными камнями. Сжатые соединения углерода могут превращаться в алмазы при менее экстремальных температурах, чем ранее считалось, поэтому дожди из алмазов на таких планетах могут быть обычным явлением, пишет New Scientist.

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Предыдущие эксперименты в лабораториях привели к путанице в отношении условий, при которых алмазы могут формироваться внутри ледяных планет-гигантов, таких как Уран и Нептун.

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Для того, чтобы определить условиях образования алмазов ученые использовали два вида экспериментов. Эксперименты по динамическому сжатию, в которых соединения углерода подвергаются внезапному удару, и эксперименты по статическому сжатию, в которых соединения углерода постепенно сжимаются. До сих пор эксперименты по динамическому сжатию показывали, что для образования алмазов нужны очень высокие температуры и давление.

Авторы исследования провели серию новых экспериментов, в которых использовали статическое сжатие с динамическим нагревом, чтобы сжать полистирол. Ученые сжимали его между двумя алмазами, а затем воздействовали на него импульсами рентгеновского света.

Они обнаружили, что алмазы начали формироваться из полистирола при температуре примерно 2200 Цельсия и давлении примерно 19 ГПа. Эти условия похожи на те, которые имеются на небольшой глубине внутри Урана и Нептуна. Это давление намного ниже, чем то, что было необходимо для формирования алмазов во время экспериментов с использованием динамического сжатия.

По словам ученых, объяснить, почему прошлые эксперименты не показали образования алмазов при низком давлении, можно тем, что данная реакция длилась дольше во время нового эксперимента.

Авторы исследования говорят, что полученный результат противоречил прошлым данным и они не ожидали такого увидеть. Оказывается все дело во времени проведения реакции.

Таким образом, как считают ученые дождь из алмазов может идти на планетах вне Солнечной системы меньшего размера, чем предполагалось ранее. Расчеты ученых показывают, что из примерно 5600 известных нам экзопланетах, на более 1900 мирах может идти дождь из алмазов.

Также результаты показывают, что в Солнечной системе алмазы могут формироваться на меньшей глубине, чем предполагалось. Это может изменить понимание динамики внутренней части планет-гигантов. Дождь из алмазов может проходить сквозь слой льда, когда он опускается к центрам этих планет и это в свою очередь, повлияет на магнитные поля ледяных миров.

Как уже писал Фокус, алмаз не самый твердый камень на Земле. Исследователи говорят, что общепринятая шкала измерения твердости материалов является приблизительной.

Также Фокус писал о том, как внеземные цивилизации могут обнаружить человечество. Ученые считают, что при определенных условиях инопланетяне могли бы узнать, что на Земле есть разумный и достаточно развитый вид.