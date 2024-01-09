Защититься от наступающих холодов: ученые рассказали как уберечь кожу зимой

Зима приносит с собой холод и засуху, которые становятся настоящим испытанием для здоровья нашей кожи. Ученые рассказали о методах ее поддержания и укрепления в период морозов.

Зимняя погода может быть тяжелой проверкой для здоровья кожи, но, к счастью, эксперты дали несколько рекомендаций, как сохранить ее здоровой и сияющей даже при понижении температуры и наступлении лютых морозов, пишет Fox News.

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Доктор Дэйв Рейли, ученый-исследователь в области ухода за кожей, подчеркивает важность поддержания ее здоровья в зимний период. В отличие от лета, наполненного влагой, зима приносит сухой воздух, что делает кожу склонной к сухости, тусклости и чувствительности. Чтобы бороться с этим, крайне важно поддерживать кожу в увлажненном состоянии.

Рейли озвучил пять следующих рекомендаций по уходу за кожей зимой:

Увлажняйте кожу. Легко помнить о необходимости пить воду в жаркие летние месяцы, но зимой мы часто забываем об этом. В холодную погоду реакция организма на жажду снижается, так как мы меньше потеем. Несмотря на это, очень важно продолжать пить воду в течение дня, чтобы оставаться увлажненным.

Легко помнить о необходимости пить воду в жаркие летние месяцы, но зимой мы часто забываем об этом. В холодную погоду реакция организма на жажду снижается, так как мы меньше потеем. Несмотря на это, очень важно продолжать пить воду в течение дня, чтобы оставаться увлажненным. Подумайте о витаминных добавках. Наш организм естественным образом вырабатывает коллаген, который необходим для здоровой и упругой кожи. Коллагеновые добавки могут усилить естественное сияние вашей кожи. Добавки с витамином D также полезны в зимнее время, поскольку в это время солнечного света меньше, и наш организм вырабатывает витамин D гораздо меньше естественным путем.

Наш организм естественным образом вырабатывает коллаген, который необходим для здоровой и упругой кожи. Коллагеновые добавки могут усилить естественное сияние вашей кожи. Добавки с витамином D также полезны в зимнее время, поскольку в это время солнечного света меньше, и наш организм вырабатывает витамин D гораздо меньше естественным путем. Продолжайте пользоваться солнцезащитным кремом. Ультрафиолетовые лучи солнца могут повредить кожу и зимой. Солнцезащитный крем с SPF 30 блокирует около 97% ультрафиолетовых лучей. Убедитесь, что солнцезащитный крем защищает как от UVA, так и от UVB-лучей. UVA-лучи — это вид ультрафиолетового излучения солнца, которое проникает глубоко в кожу, приводя к ее старению и долгосрочному повреждению. UVB-лучи — это другая форма ультрафиолетового излучения, которая воздействует в основном на поверхность кожи, вызывая солнечные ожоги и играя серьезную роль в развитии рака кожи.

Ультрафиолетовые лучи солнца могут повредить кожу и зимой. Солнцезащитный крем с SPF 30 блокирует около 97% ультрафиолетовых лучей. Убедитесь, что солнцезащитный крем защищает как от UVA, так и от UVB-лучей. UVA-лучи — это вид ультрафиолетового излучения солнца, которое проникает глубоко в кожу, приводя к ее старению и долгосрочному повреждению. UVB-лучи — это другая форма ультрафиолетового излучения, которая воздействует в основном на поверхность кожи, вызывая солнечные ожоги и играя серьезную роль в развитии рака кожи. Увлажняйте окружающую среду и кожу. Отопление дома может высушивать воздух, что негативно сказывается на состоянии кожи. Использование увлажнителя поможет вернуть влагу. Увлажняющие маски для лица также являются отличным способом поддержания кожи в увлажненном состоянии. Ищите в составе таких масок такие ингредиенты, как мед, йогурт, авокадо и банан.

Отопление дома может высушивать воздух, что негативно сказывается на состоянии кожи. Использование увлажнителя поможет вернуть влагу. Увлажняющие маски для лица также являются отличным способом поддержания кожи в увлажненном состоянии. Ищите в составе таких масок такие ингредиенты, как мед, йогурт, авокадо и банан. Скорректируйте свой уход за кожей. Вам не нужно полностью пересматривать свой уход, но более интенсивная ночная рутина может существенно изменить ситуацию. Такие средства, как глицерин или смесь розовой воды, можно наносить поверх увлажняющих средств, чтобы сохранить влагу. Не забывайте о губах — хороший бальзам для губ просто необходим в вашем зимнем арсенале по уходу за кожей.

Следуя этим рекомендациям, вы поможете своей коже оставаться эластичной и сияющей на протяжении всего холодного сезона, заявляет эксперт.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.