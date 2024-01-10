Есть "реальные проблемы": NASA откладывает миссию по высадке людей на Луну, — СМИ

Представитель NASA Амит Кшатрия заявил, что среди причин задержек — проблемы и исследования, связанные с тепловым экраном транспортного средства "Орион".

Космическое агентство США (NASA) отложило запуск миссии Artemis-3 по высадке людей на Луну на сентябрь 2026 года. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что первые две миссии Artemis с участием астронавтов были отложены почти на год, чтобы "дать командам" больше времени для подготовки.

Как рассказал руководитель отдела стратегии исследования Луны и Марса NASA Амит Кшатрия, новый график "признает вполне реальные проблемы развития, с которыми столкнулись наши отраслевые партнеры".

По словам Кшатрия, среди причин задержек — проблемы и исследования, связанные с тепловым экраном транспортного средства "Орион". Это оболочка, которая защищает астронавтов от тепла при повторном входе в атмосферу Земли, а также с батареями и электрической системой космического корабля.

Что такое миссия Artemis

Миссия Artemis ("Артемида") — это программа NASA по исследованию Луны. В ней также принимают участие Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. Основными компонентами программы являются ракета-носитель Space Launch System, космический корабль "Орион", космическая станция "Lunar Gateway" и коммерческие системы посадки человека, включая Starship HLS.

Ранее сообщалось, что украинский флаг полетел на Луну в рамках миссии NASA. В компании Spacebit говорят, что запуск модуля с украинским флагом и вытесненной картой является знаком солидарности с народом, который стал жертвой РФ. Ранее сообщалось, что металлическую пластину с сине-желтым флагом изготовили на одном из заводов "Укроборонпрома".