Украинский флаг полетел на Луну в рамках миссии NASA (фото, видео)

В компании Spacebit говорят, что запуск модуля с украинским флагом и вытесненной картой является знаком солидарности с народом, который стал жертвой РФ. Ранее сообщалось, что металлическую пластину с сине-желтым флагом изготовили на одном из заводов "Укроборонпрома".

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США запустили на Луну ракету Vulcan Centaur с флагом Украины на борту. Она вылетела с космодрома во Флориде 8 января в 2:18 по местному времени. Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что ракета несет посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic. Он отсоединился примерно через 50 минут после запуска ракеты.

По предварительным подсчетам, он должен достичь поверхности Луны примерно через 46 дней. Именно на его борту есть металлическая пластина с украинским флагом и важным научным грузом. В случае, если модуль успешно достигнет Луны, это станет первой успешной коммерческой миссией на поверхность спутника и большим скачком для человечества.

В частности, научный груз позволит исследовать Луну и она станет более доступной для ученых.

Компания Spacebit написала, что запуск ракеты с украинским флагом является знаком солидарности с украинским народом. Собственно, металлическая версия флага также содержит тиснение с картой Украины.

Фото: Spacebit

Отмечается, металлическая пластина имеет покрытие, которые никогда ранее не испытывалось на поверхности Луны, а краски способны выдерживать экстремальные температуры.

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Копию такой таблички ранее, еще перед полномасштабным вторжением России в Украину, подарили Владимиру Зеленскому.

Напомним, в 2021 году генеральный директор Spacebit Павел Танасюк рассказывал, что первая украинская миссия на Луну была запланирована в 2022 году. Тогда участие Украины в этой программе оценивали в 1,5 млн долларов. В частности, на естественный спутник должны были доставить технику украинского производства.

Впрочем вскоре миссию перенесли на конец 2023 года. Пластина, на которой расположен флаг Украины, изготовили на одном из заводов Укроборонпрома.