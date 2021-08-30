Первая украинская миссия на Луну запланирована на следующий год (видео)

Осуществит миссию британская компания Spacebit, основатель которой – украинец Павел Танасюк.

Компания "Spacebit" (Великобритания) совместно со своими партнерами из США в следующем году планирует осуществить свою первую миссию на Луну, сообщается на сайте компании.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Основатель и генеральный директор "Spacebit", украинец Павел Танасюк в понедельник, 30 августа рассказал на пресс-конференции об участии в этой миссии Украины, передает Укринформ.

По его словам, Киеву участие в этой программе обойдется в полтора миллиона долларов. В рамках этой программы на естественный спутник Земли будет доставлена техника украинского производства для научных исследований на лунной поверхности.

[ + – ] Презентационное видео компании "Spacebit"

Речь идет о радиационных сенсорах и камерах, которые изготовят на КБ "Южное", а также предприятиях "ТитанЕра", "Меридиан" и "Экотест".

По словам Танасюка, данная миссия не только возродит нашу страну как космическую державу, но и позволит Украине начать реализацию собственных космических проектов.

"О проекте узнают во всем мире, Украина станет одним из немногих государств, сумевших успешно доставить на Луну научные грузы", – отметил он.

Ранее стало известно о планах Японии отправить на поверхность Луны крошечного трансформирующегося шарообразного робота для разработки будущего исследовательского лунохода с экипажем.

Также сообщалось, что в США работают над созданием нового лунохода для программы возвращения человека на Луну космического агентства NASA.

Кроме того, NASA показало фото гигантской ракеты "Артемида-3", на которой планируют совершить полет на Луну.