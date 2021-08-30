Перша українська місія на Місяць запланована на наступний рік (відео)

Здійснить місію британська компанія Spacebit, засновник якої — українець Павло Танасюк.

Компанія Spacebit (Великобританія) спільно зі своїми партнерами з США в наступному році планує здійснити свою першу місію на Місяць, повідомляється на сайті компанії.

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Засновник і генеральний директор Spacebit, українець Павло Танасюк, у понеділок, 30 серпня, розповів на пресконференції про участь у цій місії України, передає Укрінформ.

За його словами, Києву участь у цій програмі обійдеться в півтора мільйона доларів. У межах цієї програми на природний супутник Землі буде доставлена техніка українського виробництва для наукових досліджень на місячній поверхні.

[ + – ] Презентаційне відео компанії Spacebit

Йдеться про радіаційні сенсори та камери, які виготовлять на КБ "Південне", а також підприємствах "ТитанЕра", "Меридіан" і "Екотест".

За словами Танасюка, ця місія не тільки відродить нашу країну як космічну державу, а й дозволить Україні розпочати реалізацію власних космічних проектів.

"Про проект дізнаються в усьому світі, Україна стане одною з небагатьох держав, які зуміли успішно доставити на Місяць наукові вантажі", — зазначив він.

Раніше стало відомо про плани Японії відправити на поверхню Місяця крихітного трансформвального кулястого робота для розробки майбутнього дослідницького місяцехода з екіпажем.

Також повідомлялося, що в США працюють над створенням нового місяцехода для програми повернення людини на Місяць космічного агентства NASA.

Крім того, NASA показало фото гігантської ракети "Артеміда-3", на якій планують здійснити політ на Місяць.