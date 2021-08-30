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Перша українська місія на Місяць запланована на наступний рік (відео)

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Spacebit, Місяць, освоєння,
Фото: скриншот | Кадр із презентаційного ролика

Здійснить місію британська компанія Spacebit, засновник якої — українець Павло Танасюк.

Компанія Spacebit (Великобританія) спільно зі своїми партнерами з США в наступному році планує здійснити свою першу місію на Місяць, повідомляється на сайті компанії.

Засновник і генеральний директор Spacebit, українець Павло Танасюк, у понеділок, 30 серпня, розповів на пресконференції про участь у цій місії України, передає Укрінформ.

За його словами, Києву участь у цій програмі обійдеться в півтора мільйона доларів. У межах цієї програми на природний супутник Землі буде доставлена техніка українського виробництва для наукових досліджень на місячній поверхні.

Презентаційне відео компанії Spacebit

Йдеться про радіаційні сенсори та камери, які виготовлять на КБ "Південне", а також підприємствах "ТитанЕра", "Меридіан" і "Екотест".

За словами Танасюка, ця місія не тільки відродить нашу країну як космічну державу, а й дозволить Україні розпочати реалізацію власних космічних проектів.

"Про проект дізнаються в усьому світі, Україна стане одною з небагатьох держав, які зуміли успішно доставити на Місяць наукові вантажі", — зазначив він.

Раніше стало відомо про плани Японії відправити на поверхню Місяця крихітного трансформвального кулястого робота для розробки майбутнього дослідницького місяцехода з екіпажем.

Також повідомлялося, що в США працюють над створенням нового місяцехода для програми повернення людини на Місяць космічного агентства NASA.

Крім того, NASA показало фото гігантської ракети "Артеміда-3", на якій планують здійснити політ на Місяць.