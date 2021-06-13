NASA вперше показало фото гігантської ракети для польотів на Місяць (фото)

Місія "Артеміда-3" може стати першою з 1972 року, яка доставить людину на супутник Землі.

Космічне агентство NASA (НАСА, National Aeronautics and Space Administration) показало фото своєї величезної ракети, на якій планують здійснити політ на Місяць. Про це розповідає BBC.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Відзначається, що інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді поєднали 65-метровий основний ступінь ракети Space Launch System (SLS, Система космічного запуску) з двома прискорювачами. Таким чином вперше вийшло об'єднати всі три елементи ракети.

Запустити SLS в перший політ в NASA розраховують вже протягом 2021 року. Під час випробування, яке отримало назву місія "Артеміда-1" (Artemis-1), до Місяця доставлять корабель "Оріон" (Orion). Втім, поки на ньому не буде астронавтів. Спершу в NASA хочуть протестувати систему в безпілотному режимі.

Перших же людей завдяки SLS на Місяць планують доставити у 2023 році.

Відзначається, що гігантська ракета Space Launch System складається з гігантської ступені з паливними баками, чотирма двигунами та двома твердопаливними прискорювачами (SRB) довжиною по 54 метри кожний. Вони забезпечують більшу частину сили тяги, яка буде відштовхувати SLS від землі в перші дві хвилини польоту.

"Артеміда-3" може стати першою місією по висадці людини на Місяць після "Аполлона-17" у 1972 році. Контракт на створення посадкового модуля на поверхню земного супутника NASA уклала з компанією SpaceX Ілона Маска, яка повинна адаптувати для цієї мети Starship.

[ + – ] Ракета SLS для польотів на Місяць [ + – ] Ракета SLS для польотів на Місяць Фото: ISS [ + – ] Ракета SLS для польотів на Місяць

Нагадаємо, нещодавно апарат NASA вперше за 20 років максимально наблизився до найбільшого супутника Юпітера, Ганімеда. Йому вдалося зробити ряд унікальних знімків і відправити їх на Землю.

На цьому тижні Європейське космічне агентство (ESA) заявило, що збирається, як і NASA, запустити до Венери свій космічний апарат.