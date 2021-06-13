NASA впервые показало фото гигантской ракеты для полетов на Луну (фото)

Миссия "Артемида-3" может стать первой с 1972 года, которая доставит человека на спутник Земли.

Космическое агентство NASA (НАСА, National Aeronautics and Space Administration) показало фото своей огромной ракеты, на которой планируют совершить полет на Луну. Об этом рассказывает BBC.

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Отмечается, что инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде соединили 65-метровую основную ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) с двумя ускорителями. Таким образом впервые получилось объединить все три элемента ракеты.

Запустить SLS в первый полет в NASA рассчитывают уже в течение 2021 года. Во время испытания, которое получило название миссия "Артемида-1" (Artemis-1), к Луне доставят корабль "Орион" (Orion). Впрочем, пока на нем не будет астронавтов. Сперва в NASA хотят протестировать систему в беспилотном режиме.

Первых же людей благодаря SLS в Луне планируют доставить в 2023 году.

Отмечается, что гигантская ракета Space Launch System состоит из гигантской ступени с топливными баками, четырьмя двигателями и двумя твердотопливными ускорителями (SRB) длиной по 54 метра каждый. Они обеспечивают большую часть силы тяги, отталкивающей SLS от земли в первые две минуты полета.

"Артемида-3" может стать первой миссией по высадке человека на Луну после "Аполлона-17" в 1972 году. Контракт на создание посадочного модуля на поверхность земного спутника NASA заключила с компанией SpaceX Илона Маска, которая должна адаптировать для этой цели Starship.

[ + – ] Ракета SLS для полетов на Луну [ + – ] Ракета SLS для полетов на Луну Фото: NASA [ + – ] Ракета SLS для полетов на Луну

Напомним, недавно аппарат NASA впервые за 20 лет максимально приблизился к самому большому спутнику Юпитера, Ганимеду. Ему удалось сделать ряд уникальных снимков и отправить их на Землю.

На этой неделе Европейское космическое агентство (ESA) заявило, что собирается, как и NASA, запустить к Венере свой космический аппарат.