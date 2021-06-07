Впервые за 20 лет. Космический аппарат NASA максимально приблизится к самому большому спутнику Юпитера

Космический аппарат "Юнона" посетит Ганимед для детального изучения.

Ни один космический аппарат не приближался к самому большому спутнику в Солнечной системе, спутнику Юпитера Ганимеду, с 2000 года, когда космический аппарат NASA "Галилео" пролетел рядом с ним, сообщает Space.com

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Но в понедельник, 7 июня, космический аппарат NASA "Юнона" будет пролетать всего в 1038 километрах над поверхностью Ганимеда, делая при этом множество наблюдений.

"Юнона" обладает набором чувствительных приборов, способных увидеть Ганимед совсем по-другому, не так как раньше", — говорит Скотт Болтон, ученый из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио.

Ганимед — привлекательный мир для ученых. Несмотря на статус спутника, он больше планеты Меркурий и является единственным спутником, который обладает магнитным полем – магнитосферой. До сих пор единственными космическими аппаратами, которые могли хорошо рассмотреть Ганимед, были "Вояджер" в 1979 году и "Галилео" в 2000 году.

Крупный спутник Юпитера станет главной целью космического аппарата Европейского космического агентства Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), который запустят в следующем году и прибудет он в систему Юпитера в 2029 году.

Но до этого момента ждать еще долго, поэтому ученые используют все возможности "Юноны". Во время облета несколько приборов космического аппарата будут наблюдать за Ганимедом, включая три разные камеры, радио инструменты, ультрафиолетовый спектрограф (UVS), инфракрасный картограф (JIRAM) и микроволновый радиометр (MWR).

Измерения последнего прибора особенно интригуют ученых, которые надеются использовать их для определения составляющих в светлых и темных участках ледяной оболочки Ганимеда.

Среди камер, изучающих спутник, будет прибор JunoCam, который делал потрясающие снимки газового гиганта на протяжении всей миссии. Однако, поскольку ледяной спутник появится и исчезнет всего за 25 минут, ученые ожидают, что прибор сможет сделать только пять снимков Ганимеда во время встречи.

"Буквально каждая секунда на счету", — говорит Мэтт Джонсон, руководитель миссии "Юнона". "В понедельник мы собираемся пролететь мимо Ганимеда со скоростью почти 19 километров в секунду. Менее чем через 24 часа мы выполним наш 33-й научный облет Юпитера со скоростью 58 километров в секунду".

"Это означает, что "Юнона" приблизится к Ганимеду со скоростью около 69 523 км/час, а затем облетит Юпитер со скоростью 208 571 км / час. Но "Юнона" к этому готова", — говорит Джонсон.