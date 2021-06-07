Вперше за 20 років. Космічний апарат NASA максимально наблизиться до найбільшого супутника Юпітера

Космічний апарат "Юнона" відвідає Ганімед для детального вивчення.

Жоден космічний апарат не наближався до найбільшого супутника в Сонячній системі, супутника Юпітера Ганімед, із 2000 року, коли космічний апарат NASA "Галілео" пролетів поруч із ним, повідомляє Space.com.

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Але в понеділок, 7 червня, космічний апарат NASA "Юнона" пролітатиме всього в 1 038 кілометрах над поверхнею Ганімеда, роблячи при цьому безліч спостережень.

"Юнона" має набір чутливих приладів, здатних побачити Ганімед зовсім по-іншому, не так як раніше", — говорить Скотт Болтон, вчений з Південно-Західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо.

Ганімед — привабливий світ для вчених. Незважаючи на статус супутника, він більше планети Меркурій і є єдиним супутником, який володіє магнітним полем — магнітосферою. До сих пір єдиними космічними апаратами, які могли добре розглянути Ганімед, були "Вояджер" у 1979 році та "Галілео" в 2000 році.

Великий супутник Юпітера стане головною метою космічного апарату Європейського космічного агентства Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), який запустять в наступному році й прибуде він у систему Юпітера в 2029 році.

Але до цього моменту чекати ще довго, тому вчені використовують всі можливості "Юнони". Під час обльоту кілька приладів космічного апарату спостерігатимуть за Ганімедом, враховуючи три різні камери, радіо інструменти, ультрафіолетовий спектрограф (UVS), інфрачервоний картограф (JIRAM) і мікрохвильовий радіометр (MWR).

Вимірювання останнього приладу особливо інтригують вчених, які сподіваються використати їх для визначення складників у світлих і темних ділянках крижаної оболонки Ганімеда.

Серед камер, які вивчають супутник, буде прилад JunoCam, який робив приголомшливі знімки газового гіганта протягом всієї місії. Однак, оскільки крижаний супутник з'явиться і зникне всього за 25 хвилин, вчені очікують, що прилад зможе зробити тільки п'ять знімків Ганімеда під час зустрічі.

"Буквально кожна секунда на рахунку", — говорить Метт Джонсон, керівник місії "Юнона". "У понеділок ми збираємося пролетіти повз Ганімед зі швидкістю майже 19 кілометрів на секунду. Менш ніж через 24 години ми здійснимо наш 33-й науковий обліт Юпітера зі швидкістю 58 кілометрів на секунду".

"Це означає, що "Юнона" наблизиться до Ганімеда зі швидкістю приблизно 69 523 км/год, а потім облетить Юпітер зі швидкістю 208 571 км/год. Але "Юнона" до цього готова", — говорить Джонсон.