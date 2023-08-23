"Почтить дух моей земли": основатель космической компании отправит флаг Украины на Луну

Известно, что флаг и карту Украины на Луну на ракете Vulcan Centaur во время британско-украинской миссии. Сначала миссию запланировали на 2022 год, однако ее пришлось перенести на четвертый квартал 2023-го.

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В День Государственного флага Украины, 23 августа, основатель космической компании Spacebit, украинец Павел Танасюк заявил, что отправит на Луну флаг Украины и карту, сообщает Укринформ.

Изначально эта миссия была запланирована на 2022 год, но ее перенесли на четвертый квартал 2023 года из-за подготовительных работ United Launch Alliance (ULA).

Флаг и карту Украины отправят на Луну на ракете Vulcan Centaur во время британско-украинской миссии.

"Отправляя флаг и карту Украины на Луну, я хочу почтить несокрушимый дух моей родной земли. Эта миссия, как и флаг — символ веры украинского народа в свое будущее, независимо от внешних вызовов", — сказал Танасюк.

Отмечается, что производство пластины, где расположены флаг и карта Украины, было осуществлено одним из заводов Укроборонпрома. Она сделана из алюминия и покрыта золотом, флаг раскрашен красками на основе титана. По технологии изготовления флаг и карту Украины можно сравнить с золотой пластиной "Вояджера".

Что известно о компании Spacebit

Spacebit — частная британско-украинская компания, которая разрабатывает технологию космической робототехники для лунных и планетарных миссий. Была основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком и финансируется лично им вместе с несколькими другими частными инвесторами. Офисы компании находятся в нескольких странах: Украине, Великобритании, США, Японии и Люксембурге.

Напомним, 23 августа Зеленский поздравил украинцев с Днем флага. В Киеве подняли флаг, который был установлен на позициях военных от Чернигова до Одессы, по всей линии защиты Украины.

Также Фокус писал о Дне Государственного флага Украины, истории праздника и интересных фактах. Официально праздник был установлен указом Президента Леонида Кучмы "О Дне Государственного флага Украины" от 23 августа 2004 года.