"Источник воли и силы": Зеленский поздравил украинцев с Днем флага (фото, видео)

В Киеве подняли флаг, который был установлен на позициях военных от Чернигова до Одессы, по всей линии защиты Украины.

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В Киеве состоялась церемония поднятия особого знамени, побывавшего на позициях военных по всему фронту. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага.

Он отметил, что украинский флаг придает нашим людям уверенности в том, что он будет развеваться повсюду. Эту непоколебимую веру нельзя отобрать у людей, поэтому это является источником свободы, несокрушимости духа для всех.

"Наш флаг — это наша сила", — заявил президент.

Зеленский отметил, что флаг олицетворяет память и уважение ко всем украинским героям. Он отметил, что украинцы всегда будут помнить наших защитников.

Президент отметил, что сегодня на территории столицы поднимают особый флаг. На нем есть слова и подписи, оставленные нашими воинами, которые бьются за свободу для украинцев и независимость государства.

Президент рассказал, что этот флаг был установлен на позициях военных от Чернигова до Одессы, по всей линии защиты Украины. Представители различных боевых подразделений держали его в руках.

Фото: скрин видео

День Государственного флага Украины

Сегодня, 23 августа, отмечают День Государственного флага Украины. О происхождении праздника и интересные факты об одном из символов нашей идентичности — рассказываем далее.

Официально праздник был установлен указом Президента Леонида Кучмы "О Дне Государственного флага Украины" от 23 августа 2004 года. То есть в этом году мы отмечаем День флага уже 20-й раз.

Впервые наш флаг был официально признан 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада утвердила сине-желтый флаг как флаг Украинской Народной Республики.

Напомним, в июне в США развернули самый большой флаг Украины в мире. Присутствующие на мероприятии почтили украинских солдат и добровольцев гуманитарных миссий.