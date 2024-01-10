В NASA придумали способ сделать пригодной для питья воду на Марсе: помогут земные существа

Ученые планируют использовать земные бактерии для того, чтобы воду из марсианского льда могли пить астронавты на Красной планете.

Вода имеет важнейшее значение для человека. Чтобы астронавты на Марсе могли пить воду, добытую из местного водяного льда, ученые из NASA представили новый метод удаления токсичных перхлоратов из него. Таким образом вода должна стать пригодной для питья, если использовать генетически модифицированные земные бактерии, пишет New Atlas.

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Известно, что под поверхностью Марса находятся залежи водяного льда, из которого можно добыть воду. Эту воду астронавты смогут использовать не только для питья, но и для получения кислорода и водорода и таким образом можно даже создавать ракетное топливо. Вода пригодится и для выращивания растений на Марсе. Проще говоря, у воды будет много применений и без нее астронавтам невозможно будет нормально выжить на негостеприимной планете.

Но будущие покорители Марса столкнутся с тем, что местный водяной лед загрязнен химическими соединениями под названием перхлораты. Их не так много на Земле, ведь среда нашей планеты, богатая водой и кислородом, их уничтожает.

Но на Марсе нет достаточного количества кислорода, ведь атмосфера планеты состоит в основном из углекислого газа, а на поверхности нет воды в жидком виде. К тому Марс постоянно подвергается сильному негативному влиянию солнечного и космического излучения. Все это привело к тому, что почва Красной планеты пропитана перхлоратами, которые также попали в водяной лед под поверхностью.

Почва Красной планеты пропитана перхлоратами, которые также попали в водяной лед под поверхностью Фото: NASA

У NASA уже ранее возникали проблемы из-за этого химического соединения, когда именно перхлораты стали причиной печально известного ложного результата эксперимента аппарата "Викинг" по обнаружению внеземной жизни на Марсе. Если сначала ученые подумали, что повышенный уровень выбросов газов был результатом деятельности марсианских микробов, но оказалось, что это была химическая реакция водного питательного раствора, который вступил в контакт с перхлоратами в образце почвы.

Перхлораты делают любую воду, добытую на Марсе непригодной для питься астронавтов и для выращивания растений, а также для производства ракетного топлива. Эти токсичные соединения можно удалить из воды, но для этого потребуется много оборудования и энергии, что очень непрактично в условиях Марса.

Ученые из NASA предлагают использовать для очистки воды другой метод с использованием синтетической биологии для создания генетически модифицированных бактерий. Эти бактерии могут питаться перхлоратами и превращать их в кислород и хлорид.

Такие бактерии, которые живут на Земле, не подходят для космических путешествий. Поэтому ученые хотят взять ключевые гены бактерий Bacillus subtilis и создать новый штамм, который можно отправить на Марс. Таким образом бактерии смогут эффективно очищать воду, и она станет пригодной для питья.

Как уже писал Фокус, NASA представило проект марсианского самолета, который предназначен для исследования атмосферы и поверхности Красной планеты.

Также Фокус писал о том, что NASA перенесло старт миссии Artemis 3, в ходе которой астронавты должны были высадиться на Луне впервые за последние полвека.