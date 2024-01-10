По ошибке найдена уникальная галактика: в нынешней Вселенной нет ничего подобного

Исследователи говорят, что объект оставался невидимым и был найден по счастливой случайности.

Во Вселенной повсюду скрываются "невидимые" галактики, одну из которых удалось обнаружить совершенно случайно, пишет Inverse.

Сотрудники Национальной радиоастрономической обсерватории в Грин-Бенке ввели неправильные координаты в рамках недавнего обзора ночного неба. Международная команда ученых искала нейтральный газообразный водород в очень тусклых галактиках. Ошибка позволила астрономам наткнуться на странный объект.

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После анализа данных выяснилось, что параболический радиотелескоп обнаружил объект, который назвали J0613+52, его не видел еще ни один телескоп. Объект оставался все это время скрытым, так как в нем не было заметного звездного света. Но этот недостаток объект компенсирует наличием закрученного газа.

Для формирования звезд в космосе необходима гравитация, но иногда, и ее оказывается мало. Вместо того, чтобы собираться в звезды, газообразный звездный материал предпочитает просто кружиться, как гигантский суп. Иногда, он бывает слишком жидкий для того, чтобы превратиться в видимую, наполненную звездами галактику.

Изолированная от своих собратьев галактика J0613+52 может оказаться первичной галактикой, которая впервые была найдена относительно недалеко от нас.

"Сперва мы обнаружили несоответствия в данных телескопа Грин-Бэнк и радиотелескопа Нансай для одного конкретного объекта. Присмотревшись к нему мы обнаружили, что ошиблись в координатах. Тогда возник другой вопрос, что же мы на самом деле обнаружили?", — говорит старший научный сотрудник обсерватории Карен О'Нил.

Астрономы увидели концентрацию газообразного водорода, но поблизости не было ни одной известной тусклой галактики. Вместо этого радиоданные показывали, что материал присутствовал в изобилии и был организован как спиральная галактика.

По словам О’Нил объект J0613+52, размером с галактику, настолько разреженный, что звезды просто не могут там сформироваться. Ситуация усугубляется тем, что J0613+52 находится на таком участке космоса, где поблизости нет других галактик, которые бы проносились мимо и помогали создавать звезды.

На снимке объект J0613+52 обозначен радужным пятном. Эти цвета были добавлены на снимок, чтобы отобразить, как движется газ и другой материал в галактике. Например, красный цвет на снимке показывает, что материал удаляется, а синий – приближается к зрителю.

"Что действительно бросается в глаза в этой галактике, так это то, что она представляет из себя обычную спираль", — подчеркивает О’Нил.

Астрономы считают, что отыскали прототип галактик, которые были распространены в раннем космосе. Иными словами, в современной Вселенной почти нет ничего похожего на объект J0613+52, поэтому астрономы собираются изучить его более подробно в ближайшее время.

Напомним, огромная галактика из ранней Вселенной оказалась совсем другим объектом. Иногда ученые не совсем правильно интерпретируют свет, полученный из самых далеких мест во Вселенной.