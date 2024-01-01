Огромная галактика из ранней Вселенной оказалась совсем другим объектом: что обнаружили ученые

Иногда ученые не совсем правильно интерпретируют свет, полученный из самых далеких мест во Вселенной.

Related video

В первые 2 млрд лет после Большого взрыва, который произошел 13,8 млрд лет назад, в ранней Вселенной происходило активное появление звезд и галактик, которые сталкивались между собой и увеличивались в размере. Интерпретация света, который преодолел такое огромное расстояние, не всегда является легкой задачей, и астрономы не всегда делают правильные выводы относительно источников этого света. Самый мощный на сегодняшний день космический телескоп Уэбб недавно выявил интересный случай такой ошибочной идентификации света. Результаты исследования были представлены на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Еще в 2013 году астрономы обнаружили, как они считали, огромную галактику, которая появилась через 880 млн лет после Большого взрыва, где происходило очень бурное образование новых звезд. В этой галактике, получившей название HFLS3, в год происходило образование примерно 3000 звезд с массой Солнца. Хотя астрономы считали, что эта галактика имеет такую же массу, как и Млечный Путь, в последнем каждый год появляется всего 8 звезд с массой Солнца.

Важно

Космический телескоп NASA сделал уникальные снимки Урана: видны кольца и спутники планеты (фото)

Такое явление астрономы не могли объяснить, ведь считалось, что галактики не могли иметь такую массу в ранней Вселенной и в них не могла быть такая скорость появления новых звезд. Наблюдения с помощью космического телескопа Хаббл позволили ученым предположить, что возможно на самом деле они обнаружили не одну галактику, а несколько. Но только космический телескоп Уэбб недавно позволил астрономам получить максимально детальную информацию об объекте под названием HFLS3.

Как только авторы исследования проанализировали новые данные, они выяснили, что свет сильно искажался при путешествии по Вселенной с такого далекого расстояния, и они поняли, что эта галактика на самом деле представляет собой 6 отдельных галактик, которые пережили гигантское столкновение на заре Вселенной.

Ученые выяснили, в пространстве диаметром 36 тысяч световых лет объект HFLS3 состоит из трех пар маленьких галактик, которые сливаются друг с другом.

Как показали наблюдения, галактики находятся настолько близко друг к другу, что их гравитационное влияние перемешивает газ, необходимый для появления звезд и это объясняет высокую скорость их формирования. Таким образом ученые получили представление о том, как ранние галактики взаимодействовали и росли в первый миллиард лет жизни Вселенной.

По словам ученых, HFLS3 представляет собой одну из самых плотных групп взаимодействующих галактик в течение первого миллиарда лет существования Вселенной.

Как уже писал Фокус, аппарат NASA увидел с близкого расстояния самый вулканический мир Солнечной системы и сделал потрясающие фотографии. Речь идет о спутнике Юпитера Ио, поверхность которого покрыта самым большим количеством вулканов.